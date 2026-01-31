निसर्गप्रेमींसाठी मोठी बातमी! युपीचे 'पटना पक्षी विहार' आता जागतिक नकाशावर, रामसर साईटचा मिळाला दर्जा, नक्की भेट द्या

उत्तर प्रदेशमधील एटा जिल्ह्यात असलेल्या 'पटना पक्षी विहार'साठी एक अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. या पक्षी विहाराला आता अधिकृतपणे 'रामसर साईट' (Ramsar Site) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर दलदलीच्या जागांचे संरक्षण करणाऱ्या या यादीत स्थान मिळवणारे हे उत्तर प्रदेशातील ११ वे ठिकाण ठरले आहे..पटना पक्षी विहारपटना पक्षी विहार हे विविध प्रकारच्या पक्ष्यांचे आणि निसर्गाचे माहेरघर मानले जाते. येथे गोड्या पाण्याचे दलदलीचे क्षेत्र असून मोठे गवत आणि झाडे आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, येथे पक्ष्यांच्या १७८ पेक्षा जास्त प्रजाती आणि वनस्पतींच्या २५२ जाती आढळतात. इतकेच नाही तर येथे मगरींसारखे मोठे प्राणी देखील नैसर्गिकरीत्या राहतात. या ठिकाणचे महत्त्व ओळखून 'बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल' या संस्थेने याला आधीच महत्त्वाचे जैवविविधता क्षेत्र म्हणून जाहीर केले होते..प्राचीन शिवमंदिरकेंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती शेअर केली आहे. २०१४ मध्ये भारतात केवळ २६ रामसर स्थळे होती, पण आता ही संख्या वाढून ९८ झाली आहे. पटना पक्षी विहारमध्ये केवळ निसर्गच नाही, तर पर्यटनासाठी एक प्राचीन शिवमंदिर देखील आहे. यामुळे आता येथे पर्यटकांची संख्या वाढेल आणि स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील..रामसर साईट म्हणजे काय?२ फेब्रुवारी १९७१ रोजी इराणमधील 'रामसर' शहरात जगभरातील दलदलीच्या जागा वाचवण्यासाठी एक करार झाला होता. या करारात जगातील १७० पेक्षा जास्त देश सामील आहेत. या यादीत नाव आल्यामुळे आता या पक्षी विहाराच्या संरक्षणासाठी जागतिक स्तरावरून मदत आणि लक्ष दिले जाईल. आग्राचे सूर सरोवर आणि उन्नावचे नवाबगंज पक्षी विहार यांसारखी ठिकाणे आधीच या यादीत समाविष्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.