दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; जैशच्या 2 दहशतवाद्यांना अटक, स्फोटकांचा साठा जप्त

नवी दिल्ली- देशभरात उत्साहात दिवाळी साजरी केली जात असतानाच दिल्ली पोलिसांनी एक जबरदस्त कारवाई केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने जैश ए मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. दिल्लीत दहशतवादी हल्ला करण्याचा या दोघांचा कट होता. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हा कट उधळण्यात आला आहे.

अटक करण्यात आलेल्या दोन दहशतवाद्यांपैकी एक जण जम्मू-काश्मीरमधील बारामुला आणि दुसरा कुपवाडा येथे राहणारा आहे. पोलिसांना त्यांना सरायकाले खां नजीक अटक केले. दोघांकडून मोठ्याप्रमाणत स्फोटके आणि दस्तावेज जप्त करण्यात आले आहेत.

Two suspected militants, who are residents of Jammu and Kashmir, were arrested last night. Two semi-automatic pistols along with 10 live cartridges recovered from their possession: Delhi Police Special Cell

