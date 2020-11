शपथविधीवेळी नितीशकुमार यांच्याकडून मोठी चूक, पुन्हा घेतली शपथ

पाटणा- जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीशकुमार यांनी सोमवारी सातव्यांदा आणि सलग चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दीर्घ राजकीय अनुभव असलेल्या नितीशकुमार यांच्याकडून सोमवारी शपथ घेताना चूक झाली. नितीशकुमार जेव्हा पहिल्या पानावरील शपथ वाचून हस्ताक्षर करण्यास पोहोचले तेव्हा त्यांना आपली चूक समजली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा गोपनीयतेची शपथ घेतली.

नितीशकुमार हे अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचा त्यांचा अनुभवही मोठा आहे. त्यांनी सातवेळा शपथ घेतली आहे. तरीही त्यांच्याकडून चूक कशी झाली ? असा सवाल विचारला जात आहे. जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीशकुमार सोमवारी शपथ घेताना तणावात होते. 'एनडीटीव्ही'ने हे वृत्त दिले आहे.

#WATCH: Nitish Kumar takes oath as the Chief Minister of Bihar for the seventh time - his fourth consecutive term. pic.twitter.com/5jcZXabSYw

— ANI (@ANI) November 16, 2020