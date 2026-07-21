Bigamy Case India : पतीला कॅन्सर झाला, पत्नीने घटस्फोट न घेताच केले दुसरे लग्न; न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Husband Alleges Wife Remarried Without Legal Divorce : कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या एका तरुणाने आपल्या पत्नीवर कायदेशीरपणे घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न केल्याचा आरोप केला आहे. प्रथमदर्शनी पुरावे पुरेसे असल्याचे मानून, न्यायालयाने आरोपी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि ती वारंवार गैरहजर राहत असल्याने तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे..मध्यप्रदेशातील रतलाममधील 'रेव्हेन्यू कॉलनी'त राहणाऱ्या आकाश जाटची ओळख इन्स्टाग्रामद्वारे साक्षी नकुमहिच्याशी झाली. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर लवकरच प्रेमात झाले. त्यानंतर, २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी इंदूरमधील एका आर्य समाज मंदिरात त्यांनी विवाह केला. पुढे, दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी रतलाममध्ये पारंपरिक पद्धतीने त्यांनी पुन्हा एकदा लग्न केले..पत्नीच्या वागण्यात बदल लग्नानंतर काही महिन्यांतच आकाशची प्रकृती खालावू लागली. वैद्यकीय तपासणीसाठी त्याला गुजरातच्या वडोदरा येथे नेण्यात आले, जिथे १० एप्रिल २०२३ रोजी डॉक्टरांनी त्याला श्वासनालिकेचा (trachea) कर्करोग असल्याचे निदान केले.आकाशचा आरोप आहे की, आजाराबद्दल समजल्यानंतर त्याच्या पत्नीच्या वागण्यात पूर्णपणे बदल झाला. त्याच्या म्हणण्यानुसार, कठीण काळात सोबत राहण्याऐवजी ती त्याच्यापासून राहू लागली आणि "तू उद्या कदाचित मरशील; मग माझे काय होईल?" अशी असेही बोलून दाखवले. .पतीवर खोटे आरोप आकाशचा आरोप आहे की, रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्याच्या पत्नीने पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर, साक्षीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला..Amravati: बालपणापासून लैंगिक शोषण, लग्नानंतरही संबंध ठेवत घटस्फोट घ्यायला लावला; महिलेचे महाराजावर गंभीर आरोप.या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब तेव्हा समोर आली, जेव्हा न्यायालयात घटस्फोटाची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही साक्षीने १० जून २०२४ रोजी छतरपूर येथील एका व्यक्तीशी लग्न केले. असे समजते की, या दुसऱ्या लग्नापासून तिला एक मुलगीही झाली आहे. ही बाब समजताच आकाशने आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा केले आणि वकील रजनीश शर्मा यांच्यामार्फत न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल केली..दरम्यान, १८ एप्रिल २०२६ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने साक्षीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, पत्नीने केलेले अनेक आरोप उपलब्ध कागदपत्रांशी विसंगत होते. न्यायालयाने हे देखील लक्षात घेतले की, त्या काळात पती कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी झुंज देत होता आणि उपलब्ध तथ्यांवरून छळाचे आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नव्हते..महिलेविरुद्ध अटक वॉरंट त्यानंतर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (JMFC) यांच्या न्यायालयाने त्या महिलेविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ८२(१) अन्वये गुन्हा दाखल केला; कारण तिने पहिले लग्न कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असतानाच दुसरे लग्न केले होते. वारंवार समन्स बजावूनही आरोपी महिला न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे, न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आणि तिला २५ जुलै २०२६ रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, आकाशचे वैयक्तिक आयुष्यही अनेक अडचणींनी भरलेले होते..आकाशवर दुःखाचा डोंगर आकाशच्या कर्करोगावरील उपचारादरम्यान, १९ जून २०२३ रोजी त्याचे वडील बन्सीलाल जाट यांचे निधन झाले. त्यानंतर काही काळाने त्याची आई सुशीला जाट यांचेही निधन झाले. सध्या आकाश एकटाच राहतो आणि आपल्या दैनंदिन गरजा व वैद्यकीय उपचारांसाठी मित्रांच्या आधारावर अवलंबून आहे. वकील रजनीश शर्मा हे या खटल्यात आकाशचे प्रतिनिधित्व विनामूल्य करत आहेत. आकाशचे म्हणणे आहे की, त्याचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्याला त्याद्वारे न्याय मिळेल अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.