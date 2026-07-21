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Bigamy Case India : पतीला कॅन्सर झाला, पत्नीने घटस्फोट न घेताच केले दुसरे लग्न; न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Court Arrest Warrant : लग्नानंतर आकाशला श्वासनालिकेचा कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. आजार समजल्यानंतर पत्नीच्या वागण्यात बदल झाला आणि ती दूर राहू लागली. पत्नीने पतीवर खोटे मारहाणीचे आरोप केले, मात्र पोलिसांनी कारवाई केली नाही.
Wife remarries without divorce, court issues arrest warrant

Wife remarries without divorce, court issues arrest warrant

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Husband Alleges Wife Remarried Without Legal Divorce : कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या एका तरुणाने आपल्या पत्नीवर कायदेशीरपणे घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न केल्याचा आरोप केला आहे. प्रथमदर्शनी पुरावे पुरेसे असल्याचे मानून, न्यायालयाने आरोपी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि ती वारंवार गैरहजर राहत असल्याने तिच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे.

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