Accident News: भयंकर! भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने काही जणांना चिरडले, एकाचा मृत्यू, काय घडलं?

बिहारची राजधानी पाटणा येथे एका अनियंत्रित कारने सहा जणांना चिरडल्याने घटनास्थळी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत एका वृद्धाचा मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले. मृताचे नाव चान्सी राय असे आहे, ते ६० वर्षांचे होते. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दानापूर पोलीस स्टेशन परिसरातील झाक्री महादेव रोडवर ही घटना घडली. एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने प्रथम रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूला घुसून चार जणांना धडक दिली. काही अंतर गेल्यावर गाडी थांबली. पण थांबण्याऐवजी चालकाने वेग वाढवत पुढे जाण्यास सुरुवात केली. एक व्यक्ती गाडीखाली अडकला होता. ज्याला चिरडून चालक पुन्हा पुढे गेला. .जेव्हा गर्दीने कार चालकाला घेरण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने कोणाकडेही दुर्लक्ष केले. गर्दीतूनही गाडी पुढे नेली. या प्रक्रियेत वृद्ध व्यक्ती गंभीर जखमी झाला. लोकांनी त्याला ताबडतोब मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये नेले. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला राजा बाजार येथील एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे उपचारादरम्यान रात्री उशिरा त्याचा मृत्यू झाला..जखमींमध्ये स्थानिक रहिवासी अमन कुमार यांचाही समावेश आहे. घटनेची भीषणता सांगताना अमन कुमार म्हणाले, "मी माझ्या मित्र अंशूसोबत गोलातील राम जानकी मंदिराकडे चालत होतो. अचानक एका वेगवान आणि अनियंत्रित कारने आम्हाला धडक दिली आणि वेगाने निघून गेली." .इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. ज्यामध्ये चालकाचा निष्काळजीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..