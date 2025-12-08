देश

Accident News: भयंकर! भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने काही जणांना चिरडले, एकाचा मृत्यू, काय घडलं?

Accident News: एक भीषण घटना समोर आली आहे. भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने काही जणांना चिरडल्याची घटना घडली आहे. यामुळे एकाचा मृत्यू झाला आहे.
Patna Accident News

Patna Accident News

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारची राजधानी पाटणा येथे एका अनियंत्रित कारने सहा जणांना चिरडल्याने घटनास्थळी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत एका वृद्धाचा मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले. मृताचे नाव चान्सी राय असे आहे, ते ६० वर्षांचे होते. या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
accident
accident news
accident death
Accident Death News
accident news today
accident news article
patna

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com