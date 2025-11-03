देश

Amit Shah: अमित शहांचा तेजस्वी यादवांवर घणाघात; ‘जंगलराज’ पुन्हा येऊ देऊ नका

Amit Shah’s Sharp Attack on RJD and Tejashwi Yadav: ‘‘लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलाला सत्तेवर आणलेत तर, बिहारमध्ये हत्या, अपहरण आणि खंडणी या तीन नवीन मंत्रालयांची निर्मिती होईल,’’ असा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी मुजफ्फरपूरमध्ये झालेल्या सभेत बोलताना राष्ट्रीय जनता दलाला आणि तेजस्वी यादव यांना लगावला.
