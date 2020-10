बिहारमध्ये एनडीएचं जागावाटप ठरलं; जदयू 122 तर भाजप 121 जागांवर लढणार

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी रालोआमध्ये (एनडीए) जागा वाटप झाले आहे. 243 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत जदयूला 122 जागा मिळाल्या आहेत. यामध्ये जदयू आपल्या कोट्यातून जीतनराम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाला 7 जागा देणार आहे. त्यामुळे स्वतः जदयू 115 जागांवर निवडणूक लढणार आहे.

भाजपला 121 जागा मिळाल्या आहेत. भाजप आपल्या कोट्यातून मुकेश साहनी यांच्या विकासशील इन्सान पार्टीला 9 जागा देणार आहे. अशा पद्धतीने भाजप 112 जागांवर राज्यात निवडणूक लढणार आहे. मंगळवारी (दि.6) पाटणा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जागा वाटपाची घोषणा केली.

JD(U) has been allotted 122 seats. Under that quota, we are giving 7 seats to HAM. BJP has 121 seats. Talks are underway, BJP will allot seats to Vikassheel Insaan Party under their quota: Bihar Chief Minister Nitish Kumar #BiharElections pic.twitter.com/DVj1oq7Uhu

— ANI (@ANI) October 6, 2020