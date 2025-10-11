Election Commission: महिलांची सन्मानाने तपासणी करणार; निवडणूक आयोग, अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानावेळी बुरखा किंवा पडदा घातलेल्या महिला मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केले..आयोगाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बुरखा घातलेल्या महिलांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मतदान केंद्रांवर त्यांची ओळख पटविण्यासाठी सन्मानपूर्वक तपासणी व्यवस्था केली जाईल. ही प्रक्रिया महिला मतदान अधिकारी किंवा महिला साहाय्यक यांच्या उपस्थितीत आणि गोपनीयतेचे पालन राखून केली जाईल..सोमवारी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बिहार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले होते की, राज्यातील सर्व मतदान केंद्रांवर अंगणवाडी सेविका तैनात केल्या जातील, ज्या बुरखा घातलेल्या महिलांची ओळख तपासण्यास मदत करतील..घुंघट’ किंवा ‘बुरखा’ घातलेल्या महिलांच्या ओळख पडताळणीबाबत पत्रकार परिषदेदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना कुमार म्हणाले, ‘‘मतदान केंद्रांवरील ओळख पडताळणीसंबंधी आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. सर्व मतदान केंद्रांवर बुरखा परिधान केलेल्या महिलांची ओळख तपासण्यासाठी अंगणवाडी सेविका तैनात असतील..अग्रलेख : डिजिटल अरेस्ट.मतदान केंद्रात ओळख कशी तपासायची याबाबत आयोगाच्या सूचना अगदी स्पष्ट आहेत आणि त्यांचे शिस्तबद्धतेने पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’’ या अनुषंगाने आयोगाने गुरुवारी सांगितले होते की, निवडणूक प्रक्रियेसाठी मदतीसाठी ९० हजार ७१२ अंगणवाडी सेविका नियुक्त केल्या जाणार आहेत. बुरखा घालून येणाऱ्या महिलांची ओळख पटविण्याबाबत बिहार भाजप अध्यक्ष दिलीप जैस्वाल यांनी आयोगाला विनंती केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.