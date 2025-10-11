देश

Election Commission: महिलांची सन्मानाने तपासणी करणार; निवडणूक आयोग, अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती

Anganwadi workers to assist in voter identification process: बिहार निवडणुकीत बुरखा घातलेल्या महिला मतदारांची सन्मानपूर्वक ओळख तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष व्यवस्था केली आहे. अंगणवाडी सेविका तैनात राहणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानावेळी बुरखा किंवा पडदा घातलेल्या महिला मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केले.

