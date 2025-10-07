Bihar Election: मैथिली ठाकूर निवडणुकीच्या आखाड्यात; बिहारमध्ये भाजपचं 'सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स'

Maithili Thakur: बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. सोमवारी निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. ६ आणि ११ ऑक्टोबर रोजी राज्यात मतदान प्रक्रिया पार पडेल. तारखा जाहीर होताच एनडीएचा सर्वात मोठा घटक असलेल्या भाजपने डागडुजी करण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतंच भोजपुरी सिनेमाचे सुपरस्टार पवन सिंह यांची भाजपमध्ये घरवापसी झाली होती..पवन सिंह यांच्यानंतर लोकगायिका आणि सोशल मीडियाला आपल्या आवाजाच्या जादूने भूरळ घालारी मैथिली ठाकूर निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार असल्याची चर्चा आहे. भाजपचे बिहार प्रभारी विनोद तावडे आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्याशी मैथिली यांची बैठक झाली आहे. याबाबत बोलताना मैथिली यांनी सांगितलं की, भाजप नेत्यांसोबत आमची अर्धा तास बैठक झाली. बोलणी सकारात्मक झाली असून आम्ही एनडीएच्या समर्थनात आहोत.. भाजप आमच्यासाठी प्राथमिकता आहे, अशी प्रतिक्रिया मैथिली यांनी दिली..Modi Cabinet Approves New Railway Projects : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! चार नव्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी; महाराष्ट्राचाही समावेश.''मी दिल्लीमध्ये कामासाठी वास्तव्याला असले तरी माझा आत्मा बिहारशी जोडलेला आहे. त्यामुळे मी बिहारमध्ये राहून लोकसेवा करु इच्छिते. शिवाय बिहारच्या विकासामध्ये योगदान देण्याची माझी इच्छा आहे.'' असंही मैथिली ठाकूर म्हणाल्या..Farmer Relief: राज्यात दुष्काळी सवलती लागू... कर्जमाफी होणार? कुणाला किती पैसे मिळणार? फडणवीसांनी जाहीर केलेली मदत सोप्या शब्दात.आधी पवनसिंह आणि आता मैथिली ठाकूर. बिहारमध्ये भाजपचं सटार पॉलिटिक्स चर्चेत आलेलं आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात यावेळी स्थानिक सेलिब्रिटी चमकणार आहेत. या लोकांचा प्रभाव राज्यासह देशभरात असल्याने भाजपला फायदाच होणार आहे. मैथिली ठाकूर या मूळच्या मिथिलांचल इथल्या आहेत. परंतु त्या संपूर्ण राज्यात किंबहूना देशात प्रसिद्ध आहेत. त्या ब्राह्मण आहेत. मात्र जातीय समिकरणाच्या पलीकडे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एनडीएचे प्रयत्न आहेत..भोजपुरी गायक आणि अभिनेते रितेश पांडे हे प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षात सहभागी झाले आहेत. रितेश यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काहीच महिन्यांनंतर आपलं कार्यालय सुरु केलं होतं. स्वतःला गायक नव्हे तर मुलगा म्हणून त्यांनी निवडणुकीची घोषणा केली होती. शिक्षण व्यवस्थेला मजबुत करण्याचं आपलं लक्ष्य असल्याचं रितेश पांडे म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.