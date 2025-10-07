देश

Bihar Election: मैथिली ठाकूर निवडणुकीच्या आखाड्यात; बिहारमध्ये भाजपचं 'सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स'

Star Power in Bihar Polls Maithili Thakur and Pawan Singh Lead BJP's Celebrity Charge: मैथिली ठाकूर निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार, हे जवळपास निश्चित झालं आहे. याबाबतची केवळ अधिकृत घोषणा बाकी असल्याचं कळतंय.
संतोष कानडे
Updated on

Maithili Thakur: बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. सोमवारी निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. ६ आणि ११ ऑक्टोबर रोजी राज्यात मतदान प्रक्रिया पार पडेल. तारखा जाहीर होताच एनडीएचा सर्वात मोठा घटक असलेल्या भाजपने डागडुजी करण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतंच भोजपुरी सिनेमाचे सुपरस्टार पवन सिंह यांची भाजपमध्ये घरवापसी झाली होती.

