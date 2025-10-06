देश

Prashant Kishor Statement : बिहार निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेनंतर, आता प्रशांत किशोर यांनी केलं मोठं विधान, म्हणाले...

Prashant Kishor’s major statement after Bihar Assembly election dates announcement : यंदाच्या बिहार निवडणुकीत जन सूराज पक्षाला कशाप्रकारे मतं मिळतील हे देखील प्रशांत किशोर यांनी आताच सांगितलं आहे.
Prashant Kishor addressing media after Bihar Assembly election dates were announced, highlighting his views on upcoming political strategies.

Prashant Kishor Reacts After Bihar Election Dates Announced : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची आज निवडणूक आयोगाकडून घोषणा झाली. यानंतर आता विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, जन सूराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर  यांनी एक मोठे विधान केलं आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे.

प्रशांत किशोर यांनी दावा केला की जन सूरज एनडीए आणि महाआघाडी दोघांचीही मोठ्याप्रमाणात मतं कमी करेल. तसेच त्यांनी असाही दावा केला की, मागील निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला मतदान न करणारे २८ टक्के लोक यावेळी त्यांच्या जन सूराज पक्षाला मतदान करतील.

यावेळी प्रशांत किशोर यांनी जन सूराज पक्षाच्या विजयाचे गणित स्पष्ट केले आणि सांगितले की, गेल्या वेळी दोन्ही आघाड्यांना म्हणजेच एनडीए आणि विरोधकांच्या महाआघाडीला एकत्रितपणे ७२टक्के मतं मिळाली होती. तर उर्वरित २८ टक्के ज्यांनी कोणत्याही पक्षाला मतदान केले नाही असे होते, हे मतदार आता जन सूराज पक्षाला मतदान करतील.

Mayawati on Bihar Election : बिहार निवडणुकीसाठी मायावतींनी घेतला मोठा निर्णय ; ट्वीटद्वारे 'बसपा'ची भूमिका जाहीर!

याशिवाय ते म्हणाले की, विविध सर्वेक्षणांमधून असे दिसून येते की दोन्ही आघाड्यांचे नुकसान होणार आहे. समजा दोन्ही आघाडींनी प्रत्येकी १० टक्के मतं जरी गमावली, तरी ती जन सुराज पक्षाला मिळतील आणि आमचा मतदानाचा वाटा ४८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

प्रशांत किशोर म्हणाले की त्यांना "मत फोडणारा पक्ष" म्हटले गेले आहे, परंतु ते याला स्वतःसाठी पदक मानतात आणि त्यांनी असंही भाकीत केलंय की, "आम्ही दोन्ही आघाड्याची इतकी मतं कापू की त्या पूर्णपणे साफ होतील.

Bihar Assembly Election 2025: बिहार निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करत, ‘ECI’ने मतदारांनाही केल्या १० महत्त्वाच्या सूचना!

प्रशांत किशोर यांच्या व्यतिरिक्त बिहार विधानसभेसाठी आम आदमी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी देखील स्वबळावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या आहेत. यापैकी आम आदम पार्टीने एक पाऊल पुढे टाकत निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होण्याआधीच, पहिली उमेदवारी यादीही जाहीर करून टाकलेली आहे.

