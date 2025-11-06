PM Modi Reaction On Bihar Voting : बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील विक्रमी मतदानावर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर, म्हणाले...

देश

NDA in Bihar Election 2025 : २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान संपले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची यावर पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी बिहारमधील लोकांच्या उत्साहाचे कौतुक करणारी पोस्ट केली. तसेच त्यांनी शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) औरंगाबाद आणि भाबुआ येथे जनतेशी संवाद साधण्याचा त्यांचा कार्यक्रमही जाहीर केला. दुसऱ्या टप्प्यातील एनडीएची तयारी मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानात एनडीएने मोठी आघाडी घेतली आहे. शिवाय, दुसऱ्या टप्प्यातही एक लाट दिसून येत आहे. लोकांच्या या उत्साहात, मला उद्या औरंगाबादमध्ये दुपारी १ वाजून ४५ मिनिटांनीा आणि भाबुआमध्ये दुपारी साडेतीन वाजता माझ्या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्याचं भाग्य लाभणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांवर मतदानाची टक्केवारी ६४ टक्क्यांहून अधिक झाली. एनडीए नेत्यांनी याला "विकासाचा विजय" म्हटले, तर महाआघाडीने मतमोजणीची वाट पाहण्याचा आग्रह केला आहे. निवडणुकीचे निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जाणार आहेत.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या ऐतिहासिक मतदानाबद्दल मतदारांचे अभिनंदन केले, जे १९५१ नंतरचे सर्वाधिक आहे. भारतीय निवडणूक आयोगावर पूर्ण विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि इतक्या मोठ्या संख्येने आणि उत्साहाने मतदान केल्याबद्दल त्यांनी मतदारांचे आभार मानले. याचबरोबर त्यांनी संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेचेही पूर्ण पारदर्शकता आणि समर्पणाने काम केल्याबद्दल आभार मानले.

