Bihar Result Live Update: 'काँटे की टक्कर' ! एनडीएने भरुन काढली पिछाडी

पाटणा Bihar Election 2020 - देशाचे लक्ष लागलेल्या बिहार विधानसभेच्या निकालात नितीशकुमार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होणार की तेजस्वी यांचे तेज झळकणार, हे आता काही तासांनी कळणार आहे. विधानसभेच्या २४३ मतदारसंघातील मतमोजणी सकाळी 8 वाजता सुरु झाली आहे. ३८ जिल्ह्यात ५५ ठिकाणी ही प्रक्रिया होत आहे.

Live Update:

-

EC trends for 189 of 243 seats: NDA leading on 97 seats - BJP 53, JDU 39, Vikassheel Insaan Party 5 Mahagathbandhan ahead on 82 seats - RJD 54, Congress 14, Left 14 BSP has a lead on one seat, LJP on four, while AIMIM is ahead on 2 & independents on three#BiharElectionResults pic.twitter.com/omlKDuvSkq — ANI (@ANI) November 10, 2020

- आरजेडीचे तेजप्रताप यादव हसनपूर मतदारसंघात पिछाडीवर, जेडीयूच्या राजकुमार राय पुढे

RJD's Tej Pratap Yadav (in file photo) trailing behind JDU's Raj Kumar Ray from Hasanpur seat#BiharElectionResults pic.twitter.com/voELEOFUq6 — ANI (@ANI) November 10, 2020

- नितीशकुमार यांचे अनेक मंत्री पिछाडीवर. विशेषतः रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर येथून आघाडीवर आहेत. जयकुमारसिंह हे दिनारा येथून, खुर्शीद अहमद सिकटा येथून तर शैलशकुमार हे जमालपूर मतदारसंघातून पिछाडीवर आहेत.

-

Election Commission trends: NDA leading on 24 seats - BJP 15, JDU 8, Vikassheel Insaan Party 1 Mahagathbandhan ahead on 18 seats - RJD 9, Congress 5, Left 4 Bahujan Samaj Party has a lead on one seat #BiharElectionResults pic.twitter.com/aPO32z5UvH — ANI (@ANI) November 10, 2020

-

Counting of votes for #BiharElection2020 underway in Patna pic.twitter.com/wFnh9Dnmgc — ANI (@ANI) November 10, 2020

-

#UPDATE: BJP ahead on 9, JDU and RJD leading on 5 seats each, Congress has a lead on 3, Vikassheel Insaan Party ahead on 1 seat, according to official Election Commission trends #BiharElectionResults https://t.co/fi4tAly5Jm — ANI (@ANI) November 10, 2020

- तेजप्रताप यादव यांचे सासरे जेडीयूचे उमेदवार चंद्रिका राय पिछाडीवर

- जुमई येथून भाजपच्या श्रेयसी सिंह आघाडीवर. श्रेयसी या माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह यांच्या कन्या आहेत.

- तेजस्वी यादव यांच्या कार्यालयाबाहेर समर्थकांची मोठी गर्दी

- इमामगंज येथून जीतनराम मांझी पुढे

- राघोपूर मतदारसंघातून तेजस्वी यादव आघाडीवर

- तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाआघाडी 72 जागांवर तर नितीशकुमार यांच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीए 40 जागांवर पुढे

- पाटणा येथील अनुग्रह नारायण कॉलेज मतमोजणी केंद्रावरील दृश्य

#BiharElection2020 The counting of votes for Bihar Assembly elections is underway at counting centre established at Anugrah Narayan College in Patna pic.twitter.com/nPfjLuzxxx — ANI (@ANI) November 10, 2020

- मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे.

Counting of votes begins for 243-member Bihar Assembly & by-polls to 58 Assembly seats across 11 states pic.twitter.com/Mcqr2W4UOr — ANI (@ANI) November 10, 2020

- मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वी ईव्हीएम ठेवलेल्या स्ट्राँग रुम उघडण्यात आल्या.

Patna: Strong room established at Anugrah Narayan College being opened, as counting of votes for Bihar Assembly elections to begin at 8 am pic.twitter.com/ezv9fOtHyF — ANI (@ANI) November 10, 2020

- बिहारमधील मतमोजणी केंद्रावरील आज सकाळचे दृश्य

Counting of votes for #BiharAssemblyPolls to take place today. Visuals from a counting centre in Patna. pic.twitter.com/Oj1Nf5loUW — ANI (@ANI) November 10, 2020

- सकाळी 8 वाजता मतमोजणीस सुरुवात होणार आहे.