Bihar Elections 2025: बिहारची निवडणूक एकाच टप्प्यात घ्या; ‘एनडीए’चे आवाहन, राजद काँग्रेसची दोन टप्प्यांची मागणी

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याचे आवाहन भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने निवडणूक आयोगाला केले. मात्र, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टीने (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याचे आवाहन आयोगास केले. .मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यासह अन्य दोन आयुक्तांनी शनिवारी राज्यातील १२ पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. २०२० मध्ये राज्यात २४३ विधानसभा जागांसाठी निवडणुका तीन टप्प्यात झाल्या होत्या..महाआघाडीतील मित्रपक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही एकाच टप्प्यात निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्षांनी राज्यातील मतदारयादी अद्ययावत करण्याच्या आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तर विरोधी पक्षांनी अंतिम मतदार यादीबाबत आयोगाकडे अनेक स्पष्टीकरणे मागितली..विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी ज्या मतदारांना वगळले किंवा समाविष्ट करण्यात आले त्यांची नावे, पत्ते आणि मतदान केंद्र क्रमांक मागितले. त्याचप्रमाणे विदेशी राष्ट्रीयत्वाच्या निकषानुसार मतदारयादीतून किती जणांना वगळले, हे आयोगाने सांगण्याचीही मागणी केली. नवीन सरकारी लाभ योजनांवर बंदी घालण्याची मागणीही विरोधकांनी केली..Delhi Elections : दिल्ली विधानसभेला मोठ्या संख्येने मतचोरी; 'आप'चाही आयोगावर हल्लाबोल.बुरखा घालून मतदान केंद्रावर जाणाऱ्या महिलांची नीट तपासणी करण्याची मागणी भाजपने केली. नंतर आयोगाच्या पथकाने जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. निवडणुकीच्या तारखा सात ऑक्टोबरपर्यंत जाहीर होतील असे मानले जाते. दरम्यान, आयोगाने 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये पक्षांना सुसंवादी वातावरणात निवडणुकीचा उत्सव साजरा करून मतदारांचा आदर करण्याचे आवाहन केले. पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक केंद्रावर मतदान प्रतिनिधी असेल, याची काळजी घ्या, अशी आठवण पक्षांना करून दिली.