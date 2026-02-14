पाच अल्पवयीन मुलींचा शेतात जाऊन 'डार्क एक्सपेरिमेंट', चौघींच्या बेतला जीवावर; एक सुदैवाने वाचली...

चव पाहण्यासाठी पाच अल्पवयीन मुलींनी विष प्राशन केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यापैकी चार मुलींचा मृत्यू झाला असून एक मुलगी जिवंत वाचली आहे. पोलिसांनी या घटनेची नोंद केली असून जीवंत असलेल्या मुलीचा जबाब नोंदवला आहे. तसेच या घटनेचा तपासही सुरु केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २९ जानेवारी रोजी ही बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. यावेळी या पाचही मुली शेतात गेल्या होत्या. मात्र त्यापैकी फक्त एकच मुलगी जिवंत परतली, तर चौघींचा मृत्यू झाला. जिवंत असलेल्या मुलीने हा प्रकार 'डार्क एक्सपेरिमेंट' असल्याचं सांगितलं..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी; महिलेने मुलाला हाताशी धरून शेतकऱ्याचा काढला काटा.जिवंत मुलीने दिलेल्या माहितीनुसार, २९ जानेवारी रोजी त्या पाचही जणी एका शेतात गेल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी बगळे मारण्यासाठी वापरलं जाणारं विषारी द्रव्य चाखून बघितलं. केवळ चव बघण्यासाठी त्यांनी हा प्रयोग केला. यातच त्यांचा मृत्यू झाला. या मुलीने सांगितलं की, मी खूप कमी प्रमाणात हे औषध घेतलं होतं. त्यामुळे माझा जीवा वाचला. इतर चार मुलींना हे औषध पाण्यात टाकून प्राशन केलं. विष प्राशन करताच चारही मुली जागीच कोसळल्या..Crime News : बायको आहे की हैवान, बिर्याणीत झोपेच्या गोळ्या टाकून पतीची केली हत्या, नंतर मृतदेहाजवळ बसून रात्रभर बघितले पॉर्न व्हिडीओ.दरम्यान, जिवंत वाचलेल्या मुलीने गावात पोहोचत हा संपूर्ण प्रकार सांगितला. त्यावेळी गावकऱ्यांनी शेतात जात मुलींना रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. यासंदर्भात बोलताना, एसडीपीओ अशोक कुमार दास म्हणाले की ''या घटनेचा सर्व दृष्टीने तपास सुरु आहे. जीवंत मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.