'फक्त सांगा कोणती मुलगी पाठवू'; राजकारणात खळबळ उडवणारा खुलासा, भाजप नेत्याच्या सेxx स्कँडलचा पर्दाफाश

Shocking revelations from sting operation in Bihar politics : बिहारमधील भाजप महिला नेत्या विरोधात स्टिंग ऑपरेशनमधून गैरप्रकारांच्या आरोपांची चौकशी सुरू झाली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Bihar Political Scandal

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान नुकतेच पार पडले असून, १२१ मतदारसंघांमध्ये तब्बल ६४ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी तयारी सुरू असतानाच, बिहारच्या राजकारणात खळबळ उडवणारा एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.

