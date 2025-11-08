'फक्त सांगा कोणती मुलगी पाठवू'; राजकारणात खळबळ उडवणारा खुलासा, भाजप नेत्याच्या सेxx स्कँडलचा पर्दाफाश

Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान नुकतेच पार पडले असून, १२१ मतदारसंघांमध्ये तब्बल ६४ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आहे. पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी तयारी सुरू असतानाच, बिहारच्या राजकारणात खळबळ उडवणारा एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे..एका प्रसिद्ध माध्यम संस्थेने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनद्वारे (Sting Operation Bihar) एका मोठ्या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश झाला आहे. या स्टिंगनुसार, बिहार निवडणुकीदरम्यान काही राजकीय नेत्यांना (Bihar BJP leader Scandal) १०० हून अधिक महिलांचा गैरवापर करून 'सेवा' पुरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..भाजप महिला नेत्या केंद्रस्थानीया प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या सर्व घटनांमागे भाजपच्या एका महिला नेत्याचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित नेत्या झारखंडमधील भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाच्या राज्यमंत्री फूल जोशी असल्याचे सांगितले जात आहे..Viral Video : 'छत्रपती संभाजीनगर' नामफलकाखाली लघुशंका केल्याने धमक्या; 'त्या' व्हायरल व्हिडिओने घेतला युवकाचा जीव, नेमकं काय घडलं?.माध्यमांच्या सूत्रांनुसार, केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानुसार फूल जोशी बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘जय भाजप, विजय भाजप’ ही प्रचार मोहीम चालवत होत्या. तथापि, त्याच काळात त्यांच्या विरोधात या गंभीर आरोपांची चौकशी सुरू झाली आहे..राजकारण्यांच्या मागणीनुसार पुरवल्या जात होत्या महिलामाध्यमांच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, काही राजकारण्यांच्या मागणीनुसार वसतिगृहातील मुलींना राजकारणी, व्यावसायिक आणि प्रमुख व्यक्तींना भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये पाठवले जात होते. यात परदेशी महिलांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. चौकशीतून या प्रकरणाचे स्पा सेंटरशी संबंध असल्याचे धागेदोरे मिळाल्याची माहितीही समोर येत आहे..भाजपची काय भूमिका?या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू असून, संबंधित माध्यम संस्था आणि पोलिस अधिकाऱ्यांकडून पुरावे गोळा केले जात आहेत. भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, या खुलाशामुळे बिहार तसेच झारखंडच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.