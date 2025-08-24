मजुरी करणाऱ्या बापानं आयफोन खरेदी करून दिला नाही, म्हणून संतापलेल्या 16 वर्षीय मुलानं घेतला गळफास; कुटुंबीयांच्या आक्रोशाने हळहळ

Bihar Crime News : बिहारमधील खगरिया जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. मजुरी करणाऱ्या वडिलांना आयफोन (iPhone) खरेदी करून देता आला नाही, यामुळे एका अल्पवयीन मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..शनिवारी रात्री मानसी पोलीस ठाण्याच्या (Mansi Police Station) हद्दीतील सैदपूर गावात ही घटना घडली. निखिल कुमार (वय १६) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून तो पंकज कुमार सिंग यांचा मोठा मुलगा होता. निखिल इंटरमिजिएटमध्ये शिक्षण घेत होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल गेल्या काही दिवसांपासून आयफोन घेण्यासाठी सातत्याने आग्रह करत होता. परंतु, घराची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कठीण असल्याने त्याचे मजूर वडील त्याला आयफोन घेऊन देऊ शकले नाहीत. या कारणावरून संतापलेल्या निखिलने शनिवारी रात्री गावातील चिकन फार्ममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली..रविवारी सकाळी ही बाब समोर आल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने सदर रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. मुलाच्या मृत्यूमुळे घरातील वातावरण शोकाकुल झाले असून कुटुंबातील सदस्यांचा आक्रोश सुरू आहे..या प्रकरणाबाबत मानसी पोलीस ठाण्याचे एसएचओ दीपक कुमार यांनी सांगितले की, 'कुटुंबीयांनी पोस्टमॉर्टम करण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.