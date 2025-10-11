नदीवर पूल बांधला पण दोन्ही बाजूंना जोडणारा रस्ताच नाही, ६ कोटी पाण्यात; प्रशासन म्हणते चौकशी करू

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत एक पूल बांधण्यात आलाय. त्या पुलासाठी एक दोन नव्हे तर तब्बल ६ कोटी खर्च करण्यात आले. पण धक्कादायक बाब म्हणजे हा पूल रस्त्याला मात्र जोडलेला नाही. त्यामुळे पूल नेमका बांधला कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यातील डंडखोरा इथल्या महेशपूरमध्ये उभारण्यात आलेल्या या पुलाची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे..एका नदीवर उभारलेला पूल बांधण्यासाठी सुरुवात ५ वर्षांपूर्वी झाली. ३ सप्टेंबर २०२०ला पायाभरणी झाली. पुलाचं बांधकाम २ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत व्हायला पाहिजे होतं. पण गेल्या पाच वर्षांपासून काम अपूर्ण आहे. दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या १२ पेक्षा जास्त गावांना जिल्हा मुख्यालयाशी जोडण्याच्या उद्देशानं पुलाचं बांधकाम सुरू केलं गेलं. पण पाच वर्षानंतरही पूल बांधल्यानंतर तो मुख्य रस्त्याला जोडला गेला नाहीय. यामुळे वापराअभावी पूल तसाच पडून आले..तालिबान सरकारच्या मंत्र्याची दिल्लीत पत्रकार परिषद, महिला पत्रकारांना बंदी; एस जयशंकर यांच्यासोबत बैठकीनंतरच्या घटनेनं संताप.स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलाचं काम जवळपास ७५ टक्के पूर्ण झालंय. पूल रस्त्याला जोडण्यासाठी एक पिलर खासगी जमिनीवर उभा करायचा होता. पण जमीन अधीग्रहण न करताच डीपीआर करून कामाला सुरुवात करण्यात आली. यामुळे तो पाया अद्याप उभारलेला नाही आणि पूल अर्धवटच आहे..पूल चार वर्षांपूर्वी उभारला गेला. पण त्याला जोडणारा मार्ग नसल्यानं गावकऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. पुराच्या वेळी नावेतून जावं लागतंय. जर हा पूल जोडला असता तर १० ते १२ गावातील लोकांची सोय झाली असती. पण आजही लोकांना लांबच्या मार्गाने जावं लागतं..खासगी जमीन ज्यांची आहे त्यांनी म्हटलं की, सरकारने अधिग्रहण न करता आणि नुकसान भरपाई न देता जमिनीवर पूल बांधण्याचं काम सुरू केलं. याबाबत ना कोणती नोटीस आली ना नुकसान भरपाई मिळाली. जोपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही तोपर्यंत काम पुढे करू देणार नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करणार असल्याचं सांगितलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.