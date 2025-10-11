देश

नदीवर पूल बांधला पण दोन्ही बाजूंना जोडणारा रस्ताच नाही, ६ कोटी पाण्यात; प्रशासन म्हणते चौकशी करू

Bihar News : बिहारमधील एका नदीवर पूल बांधण्यात आलाय. यासाठी ६ कोटींचा खर्च केला पण या पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्याचं काम मात्र ५ वर्षांपासून रखडलंय. पूल बांधून तयार असला तरी रस्ता नसल्यानं गावकऱ्यांची गैरसोय होतेय.
Bihar Bridge Built Without Road on Either Side 6 Crore Project Useless Authorities Order Probe

Bihar Bridge Built Without Road on Either Side 6 Crore Project Useless Authorities Order Probe

Esaka

सूरज यादव
Updated on

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत एक पूल बांधण्यात आलाय. त्या पुलासाठी एक दोन नव्हे तर तब्बल ६ कोटी खर्च करण्यात आले. पण धक्कादायक बाब म्हणजे हा पूल रस्त्याला मात्र जोडलेला नाही. त्यामुळे पूल नेमका बांधला कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यातील डंडखोरा इथल्या महेशपूरमध्ये उभारण्यात आलेल्या या पुलाची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
Bridge
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com