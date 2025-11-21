देश

Bihar Government: गृहखातं हातातून निसटलं, पण 'हे' मलाईदार विभाग नितीश कुमारांच्या 'जेडीयू'कडे

Bihar Chief Minister Nitish Kumar Allocated Portfolios to 26 Ministers: बिहारमध्ये कोणत्या मंत्र्याकडे कोणतं खातं असेल? गृहखातं पहिल्यांदाच नितीश कुमार यांच्याकडून गेल्याने चर्चा होत आहे.
Nitish Kumar: बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा शपथ घेतली. शुक्रवारी त्यांनी २६ मंत्र्यांना विभागांचे वाटप केले. यावेळी पहिल्यांदाच भाजपकडे गृहखातं गेलं असून अनेक मलाईदार खाते स्वतःकडे ठेवण्यात जेडीयूला यश आलं आहे.

