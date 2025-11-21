Bihar Government: गृहखातं हातातून निसटलं, पण 'हे' मलाईदार विभाग नितीश कुमारांच्या 'जेडीयू'कडे

Nitish Kumar: बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा शपथ घेतली. शुक्रवारी त्यांनी २६ मंत्र्यांना विभागांचे वाटप केले. यावेळी पहिल्यांदाच भाजपकडे गृहखातं गेलं असून अनेक मलाईदार खाते स्वतःकडे ठेवण्यात जेडीयूला यश आलं आहे. .गृह विभागाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात गृह विभाग पहिल्यांदाच त्यांच्याकडे नसेल. यापूर्वी त्यांच्या प्रत्येक कार्यकाळात गृहखातं नितीश कुमार यांच्याकडेच होते..गृहखातं सोडलं तर जेडीयूच्या वाट्याला अनेक 'मलाईदार' आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण खाते आले आहेत. जेडीयूच्या बिजेंद्र यादव यांच्याकडे अर्थ, वाणिज्य कर, ऊर्जा आणि योजना विकास यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे..Gadchiroli News : शरणागतीनंतर नवजीवनाची पहाट; अर्जुन–सम्मी दाम्पत्याला पुत्ररत्न, पुनर्वसन योजनांचा गडचिरोलीत उज्ज्वल परिणाम!.जेडीयूचे दुसरे मोठे नेते विजय चौधरी यांच्याकडे जलसंपदा, गृहनिर्माण (भवन निर्माण) आणि संसदीय कार्य विभागाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. तसेच अशोक चौधरी यांच्याकडे ग्रामविकास आणि सुनील कुमार यांच्याकडे शिक्षण विभाग देण्यात आला आहे..Gadchiroli News : मारेदुमिल्ली जंगलातील चकमक ‘खोटी कथा’; आमच्या कार्यकर्त्यांना बनावट एनकाउंटरमध्ये मारले—माओवादी पत्रकाचा आरोप!.असं असलं तरी मंत्रिमंडळामध्ये भाजपचे सर्वाधिक मंत्री आहेत. २७ मंत्र्यांच्या यादीमध्ये भाजपचे १४ मंत्री आहेत. तर जेडीयूचे ९ मंत्री आहेत. तसेच एलजेपी २, एचएएम १ आणि आरएलडीला एक मंत्रिपद देण्यात आलेलं आहे. खुद्द नितीश कुमार यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, सचिवालय, निवडणूक, दक्षता आणि जी खाती शिल्लक आहेत, त्यांची जबाबदारी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.