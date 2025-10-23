Crime News : पतीचे सावत्र आईसोबत प्रेमसंबंध, विरोध करणाऱ्या पत्नीची गोळ्या घालून हत्या; १० वर्षांच्या मुलाने सांगितली हकीकत

Summary श्याम ठाकूरने पत्नीला फिरायला नेण्याच्या बहाण्याने निर्जन स्थळी नेले.१० वर्षांच्या मुलगा शुभमने पोलिसांना घटनेची संपूर्ण माहिती दिली.आरोपीला पोलिसांनी झारखंडमधील धनबाद रेल्वे स्टेशनवरून अटक केली..एका व्यक्तीने आपल्या सावत्र आईशी असलेल्या प्रेमसंबंधातून पत्नीची गोळ्या घालून हत्या केली. मृत महिलेच्या १० वर्षांच्या मुलाने आपल्या वडिलांच्या कृत्याचे रहस्य पोलिसांना सांगितले. ही घटना मंगळवारी रात्री बिहारमधील अटारी पोलिस स्टेशन हद्दीतील सिध गावात घडली. मृताचे नाव ३० वर्षीय रीना देवी असे आहे. पोलिसांनी आरोपी पती श्याम ठाकूर याला झारखंडमधील धनबाद रेल्वे स्टेशनवरून अटक केली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी श्याम ठाकूर मंगळवारी दुपारी २ वाजता आपल्या पत्नीला फिरायला घेऊन जाण्याच्या बहाण्याने गयाजी येथे घेऊन गेला. रात्री उशिरा परत येत असताना, त्याने बंधुबिघा-सिध रस्त्यावरील एका निर्जन भागात पत्नी रीना हिच्यावर गोळीबार केला. बुधवारी सकाळी तिचा मृतदेह आढळल्यानंतर, स्थानिकांनी अटारी पोलिस स्टेशनला या प्रकरणाची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या फोनला उत्तर देण्यात आले नाही. डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह यांना नंतर कळवण्यात आले, ते घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला..मृत महिलेचा मुलगा शुभम याने पोलिसांना सांगितले की, त्याच्या वडिलांनी आठवडाभरापूर्वीच पिस्तूल घरी आणले होते. आईचीही त्याच पिस्तुलाने हत्या करण्यात आली. मुलाच्या जबाबानंतर पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आणि त्याला धनबादमध्ये अटक केली..प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, आरोपी श्याम ठाकूरचे त्याच्या सावत्र आईशी अवैध संबंध होते. त्याची पत्नी रीना देवी याला विरोध करत होती. या प्रेमसंबंधांना अडसर ठरणाऱ्या पत्नीची शामने गोळ्या घालून हत्या केली ही खळबळजनक घटना परिसरात चर्चेचा विषय बनली आहे..FAQ प्रश्न 1: ही घटना कुठे घडली?👉 ही घटना बिहार राज्यातील अटारी पोलिस स्टेशन हद्दीतील सिध गावात घडली.प्रश्न 2: मृत महिलेचे नाव काय होते? 👉 मृत महिलेचे नाव रीना देवी (वय ३०) होते.प्रश्न 3: आरोपी पती कोण आहे? 👉 आरोपीचे नाव श्याम ठाकूर असून तो रीना देवीचा पती आहे.प्रश्न 4: हत्येमागचं कारण काय होतं? 👉 श्याम ठाकूरचे सावत्र आईशी अवैध संबंध होते; पत्नी विरोध करत असल्याने त्याने तिची हत्या केली.प्रश्न 5: घटनेची माहिती पोलिसांना कोणी दिली? 👉 मृत महिलेचा १० वर्षांचा मुलगा शुभम याने पोलिसांना सर्व सांगितले.प्रश्न 6: पोलिसांनी आरोपीला कुठून अटक केली? 👉 पोलिसांनी आरोपीला धनबाद रेल्वे स्टेशन (झारखंड) येथून अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.