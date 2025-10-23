देश

Crime News : पतीचे सावत्र आईसोबत प्रेमसंबंध, विरोध करणाऱ्या पत्नीची गोळ्या घालून हत्या; १० वर्षांच्या मुलाने सांगितली हकीकत

Shocking Crime : बिहारच्या सिध गावात पतीने पत्नीची गोळ्या घालून हत्या केली.आरोपी श्याम ठाकूरचे आपल्या सावत्र आईशी प्रेमसंबंध होते.पत्नी रीना देवीने या संबंधांना विरोध केल्याने तिची हत्या करण्यात आली.
Police investigating the murder of Reena Devi in Bihar’s Sidh village, allegedly killed by her husband Shyam Thakur due to his affair with his stepmother.

Police investigating the murder of Reena Devi in Bihar’s Sidh village, allegedly killed by her husband Shyam Thakur due to his affair with his stepmother.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

श्याम ठाकूरने पत्नीला फिरायला नेण्याच्या बहाण्याने निर्जन स्थळी नेले.
१० वर्षांच्या मुलगा शुभमने पोलिसांना घटनेची संपूर्ण माहिती दिली.
आरोपीला पोलिसांनी झारखंडमधील धनबाद रेल्वे स्टेशनवरून अटक केली.

एका व्यक्तीने आपल्या सावत्र आईशी असलेल्या प्रेमसंबंधातून पत्नीची गोळ्या घालून हत्या केली. मृत महिलेच्या १० वर्षांच्या मुलाने आपल्या वडिलांच्या कृत्याचे रहस्य पोलिसांना सांगितले. ही घटना मंगळवारी रात्री बिहारमधील अटारी पोलिस स्टेशन हद्दीतील सिध गावात घडली. मृताचे नाव ३० वर्षीय रीना देवी असे आहे. पोलिसांनी आरोपी पती श्याम ठाकूर याला झारखंडमधील धनबाद रेल्वे स्टेशनवरून अटक केली.

Loading content, please wait...
Bihar
crime
murder
love story
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com