नवी दिल्ली : बिहारच्या नितीश कुमार सरकारनं जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. देशात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्यानं जातनिहाय जनगणना केली आहे. गांधी जयंतीचं औचित्य साधत बिहार सरकारनं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. या जनगणेतून अनेक महत्वाच्या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. (Bihar caste survey released OBCs EBCs together account for 63 perc of total population )

बिहार सरकारनं केलेल्या राज्यातील जातनिहाय जनगणनेनुसार, सर्वसाधारण वर्ग अर्थात ओपन कॅटेगिरीची लोकसंख्या १५ टक्के आहे. मागासवर्गीयांची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक, तर अनुसुचित जातीची लोकसंख्या २० टक्के असल्याचं समोर आलं आहे.