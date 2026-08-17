Success Story: बिहारच्या मातीतून निघाला, राजदरबारात पोहोचला; शेफ नंदकिशोर यादव यांची २५ वर्षांची प्रेरणादायी कहाणी

लंडन : बिहारच्या मातीचा अस्सल सुगंध, जादूई चव आणि २५ वर्षांची अथांग मेहनत... या त्रिवेणी संगमातून साकारलेल्या एका यशोगाथेची दखल थेट ब्रिटनच्या राजघराण्याला घ्यावी लागली आहे. बिहारच्या मोतिहारी गावातून सुरू झालेला शेफ नंदकिशोर यादव यांचा प्रवास आज स्कॉटलंडच्या ऐतिहासिक ‘पॅलेस ऑफ होलीरुड हाउस’च्या प्रांगणात जाऊन पोहोचला आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.ब्रिटनचे राजे राजा चार्ल्स (तिसरे) आणि राणी कॅमिला यांच्या यजमानपदाखाली पार पडलेल्या प्रतिष्ठित ‘रॉयल गार्डन पार्टी’मध्ये शेफ नंदकिशोर यादव यांना विशेष निमंत्रित म्हणून गौरविण्यात आले. ब्रिटिश राजघराण्यात उन्हाळ्याच्या कालावधीत ‘होलीरूड वीक’ दर वर्षी अतिशय थाटामाटात साजरा होतो. समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मोजक्याच दिग्गजांना या शाही सोहळ्याचे निमंत्रण पाठवले जाते..दरम्यान, या पाहुणचाराने भारावून गेलेले शेफ नंदकिशोर यादव म्हणाले, ‘‘पॅलेस ऑफ होलीरूड हाऊसच्या शाही वातावरणात उपस्थित राहणे हा माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद ब्रिटनच्या सर्वांत प्रतिष्ठित सोहळ्यात सन्मान होणे ही माझ्यासाठी आयुष्यभराची शिदोरी आहे.’’.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .असा आहे प्रवास१९९९ : बिहारमधील मोतिहारी येथून निघून राजस्थानच्या आलिशान हॉटेल्समध्ये पाककलेचे पहिले धडे गिरवले.आंतरराष्ट्रीय भरारी : अमेरिकेच्या ‘कार्निव्हल क्रूझ’वर जगभरातील दिग्गज शेफसोबत काम करत जागतिक पदार्थ शिकून घेऊन त्यावर हुकूमत मिळवली.सन २००७ : ब्रिटनमध्ये पाऊल ठेवल्यानंतर जगप्रसिद्ध शेफ गॉर्डन रामसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले कौशल्य वृद्धिंगत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.