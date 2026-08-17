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Success Story: बिहारच्या मातीतून निघाला, राजदरबारात पोहोचला; शेफ नंदकिशोर यादव यांची २५ वर्षांची प्रेरणादायी कहाणी

Bihar Chef Nandkishor Yadav Honoured At British Royal Party: मोतीहारीच्या साध्या घरातून स्कॉटलंडच्या शाही प्रासादापर्यंतचा नंदकिशोर यादव यांचा प्रवास; २५ वर्षांच्या कष्टातून ब्रिटनच्या राजदरबारात मिळवलेला मान
Nandkishor Yadav From Bihar Invited To Royal Garden Party Celebrating His 25 Year Journey In International Culinary Arts

Nandkishor Yadav From Bihar Invited To Royal Garden Party Celebrating His 25 Year Journey In International Culinary Arts

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लंडन : बिहारच्या मातीचा अस्सल सुगंध, जादूई चव आणि २५ वर्षांची अथांग मेहनत... या त्रिवेणी संगमातून साकारलेल्या एका यशोगाथेची दखल थेट ब्रिटनच्या राजघराण्याला घ्यावी लागली आहे. बिहारच्या मोतिहारी गावातून सुरू झालेला शेफ नंदकिशोर यादव यांचा प्रवास आज स्कॉटलंडच्या ऐतिहासिक ‘पॅलेस ऑफ होलीरुड हाउस’च्या प्रांगणात जाऊन पोहोचला आहे.

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