नितीश कुमारांच्या मंत्रिमंडळात जातीय समिकरणांची गोळाबेरीज; पाहा कोणा कोणाला दिली शपथ

पाटणा - बिहारमध्ये पुन्हा एकदा नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं आहे. सोमवारी सायंकाळी 4.30 च्या सुमारास राजभवनात शपथविधी सोहळा पार पडला. राज्यपाल फागू चौहान यांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. नितीश कुमार यांच्यासोबत तारकिशोर प्रसाद आणि रेणु देवी यांनीही शपथ घेतली. दोघांनाही उप मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली आहे.

नितीश कुमार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एनडीएचे नेते उपस्थित होते. नितीश यांच्यासोबत इतर मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. यामध्ये नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळात जातीय समिकरणांची गोळाबेरीजही कऱण्यात आली आहे.

Patna: JDU leaders Vijay Kumar Choudhary, Vijendra Prasad Yadav, Ashok Choudhary, and Mewa Lal Choudhary take oath as Cabinet Ministers of Bihar. pic.twitter.com/peFgFjM8vq

नीतीश कुमार यांच्या कॅबिनेतटमध्ये दरभंगा इथून विजय मिळवणाऱ्या जीवेश मिश्रा (ब्राह्मण), औराई मतदारसंघातील आमदार रामसूरत राय (यादव), राजनगर मतदारसंघातील आमदार राम प्रीत पासवान (दुसाध), आराचे आमदार अमरेंद्र प्रताप (क्षत्रिय), रेणु देवी (नोनिया), तारकिशोर प्रसाद (वाणी), विधानपरिषदेचे आमदार मंगल पांडे (ब्राह्मण) यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

Patna: Bharatiya Janata Party (BJP) leaders Tarkishore Prasad and Renu Devi take oath as the Deputy Chief Ministers of Bihar. pic.twitter.com/60kHuDDzOC

