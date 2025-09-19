Nitish Kumar: बेरोजगार भत्ता आता पदवीधरांनाही लागू; मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांची घोषणा, योजनेची व्याप्ती वाढविली

पाटणा : बिहार विधानसभेचे राजकीय पक्षांना वेध लागलेले असताना सत्ताधारी पक्षाकडून देखील विविध योजनांची घोषणा केली जात आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी बेरोजगार भत्ता योजनेची व्याप्ती वाढवत असल्याचे जाहीर केली..‘मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता’ योजनेनुसार दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी पदवीधर बेरोजगार युवकास एक हजार रुपये दरमहा अर्थसाह्य करण्याची घोषणा सोशल मीडिया एक्सवर केली. पूर्वी ही योजना केवळ इंटरमिजिएट परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्यांसाठी लागू होती..India Political News : ‘जेपीसी’कडे तृणमूलची पाठ; विधेयकांची छाननी, समित्या म्हणजे तमाशा असल्याचा आरोप.नीतिशकुमार यांनी पोस्टवर म्हटले, ‘‘राज्य सरकारच्या सात निश्चय कार्यक्रमान्तर्गत सक्रिय असलेली मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यानुसार स्वयंसहायता भत्तेचा लाभ यापूर्वी इंटरमिजिएट उत्तीर्ण तरुणांना दिला जात होत, परंतु आता कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखेतील उत्तीर्ण पदवीधर बेरोजगार तरुणांना देखील देण्यात येणार आहे. .वीस ते २५ वयोगटातील नोकरीसाठी प्रयत्नशील असणारे, सध्या शिक्षण न घेणारे तसेच ज्यांना सरकारी, खासगी आणि बिगर सरकारी संस्थेत रोजगार मिळालेला नसेल अशा पदवीधर विद्यार्थ्यांना कमाल दोन वर्षांसाठी दरमहा हजार रुपये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता देण्यात येणार आहे. या भत्त्याच्या माध्यमातून बेरोजगार विद्यार्थी प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू शकतील आणि भवितव्य सुरक्षित करू शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे..नोव्हेंबर २००५ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर अधिकाधिक तरुणांना रोजगार देणे आणि तरुणांना सशक्त व सक्षम करणे याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य राहिले आहे. येत्या पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना सरकारी नोकरी आणि रोजगार देण्याचे ध्येय सरकारने निश्चित केले आहे. आगामी काळात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन नोकरी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते ध्येय मिळवण्यासाठी तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जात असून जेणेकरून युवकांना नोकरी आणि रोजगार मिळेल. देश आणि राज्याच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देण्यासाठी अधिकाधिक युवकांना आत्मनिर्भर, कुशल आणि रोजगाराभिमुख करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे नीतिशकुमार यांनी म्हटले आहे..Premium| 130th Amendment Bill: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांवर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप झाले तर गमवावे लागणार पद! हिवाळी अधिवेशनात हे नवे विधेयक धुमाकूळ घालणार.नितीशकुमारांनी घेतली शहांची भेटमुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी हॉटेल गाठत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. अमित शहा सध्या बिहारच्या दौऱ्यावर असून रणनीतीबाबत चर्चा करण्यासाठी ते भाजप नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. अमित शहा आणि नीतिशकुमार यांच्या भेटीचे छायाचित्र सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहे. ही एक सदिच्छा भेट असल्याचे दोन्ही पक्षांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपाध्यक्ष जे.पी.नड्डा बिहारच्या दौऱ्यावर असताना नीतिशकुमार यांनी त्यांची भेट घेण्याचे टाळले होते. मात्र आजच्या शहांच्या भेटीने तर्कवितर्कांना पूर्णविराम मिळेल, असे सूत्राने म्हटले आहे. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता असून दीर्घकाळापासून मुख्यमंत्रिपदावर असणारे नीतिशकुमार पाचव्यांदा विराजमान होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.