INDIA bloc: नितीश कुमार यांनी उगाच नाही नाकारलं 'इंडिया'चं संयोजक पद! रणनीतीचा आहे भाग

नवी दिल्ली- लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी तयारी सुरु केली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांनी इंडिया आघाडी स्थापली आहे. इंडिया आघाडीची नुकतीच एक व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. या बैठकीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा संयोजक बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, संयोजक पद स्वीकारण्यास नितीश कुमार यांनी नकार दिलाय.

नितीश कुमार यांच्या या निर्णयामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. संयोजक पदासाठी ते इच्छूक असल्याचं बोललं जात होतं. काही पक्षांकडून त्यांना विरोध होण्याची शक्यता होती. मात्र, तरी त्यांच्या नावाच्या प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे ते संयोजक पद स्वीकारतील अशी दाट शक्यता होती. मात्र, तुर्तास त्यांनी स्वत:ला वेगळे ठेवले आहे. त्यांच्या या निर्णयामागे रणनीती असल्याचं बोललं जात आहे. (Bihar CM Nitish Kumar rejects post of convenor of INDIA bloc know reason)