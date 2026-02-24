कुटुंबियांना भेटायला दाजी सासरी आला; पण अल्पवयीन मेव्हणीसोबत नको ते कृत्य, गावात खळबळ अन् शेवटी पोलिसांच्या जाळ्यात 'असा' अडकला

बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील लालगंज पोलीस स्टेशन परिसरात एक हृदयद्रावक आणि अत्यंत त्रासदायक घटना समोर आली आहे. सासरच्यांना भेटायला गेलेल्या एका व्यक्तीने शेजारी राहणाऱ्या त्याच्या अल्पवयीन मेव्हणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणाव आणि व्यापक संताप निर्माण झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील मनियारी येथील रहिवासी विष्णू राम हे लालगंज येथील आपल्या सासरच्या घरी गेले होते. या भेटीदरम्यान त्याने शेजारी राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर वासना आणल्याचा आरोप आहे. ती अल्पवयीन मुलगी त्याची मेव्हणी होती. पवित्र बंधनांना छेद देणाऱ्या या घटनेची माहिती ग्रामस्थांना मिळताच घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली आणि त्यांनी आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..Dombivli News: प्रवाशाची झडती, रिक्षात धारधार शस्त्रे अन्...; डोंबिवलीत संशयास्पद ऑटो चालक ताब्यात, काय घडलं?.घटनेची माहिती मिळताच लालगंज पोलिस स्टेशनचे अधिकारी मनमोहन कुमार तात्काळ पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचले. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली. आरोपी दाजी विष्णू रामला ताब्यात घेतले. पीडित अल्पवयीन मुलगी अस्वस्थ अवस्थेत आढळून आली आणि महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी सदर रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पोलिस पीडितेचे बयान नोंदवत आहेत. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत..प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सदर-२ एसडीपीओ गोपाल मंडल स्वतः घटनास्थळी पोहोचले. त्यांच्यासोबत फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (एफएसएल) ची एक टीम होती, ज्यांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली आणि वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले. एसडीपीओ गोपाल मंडल म्हणाले की, आरोपीविरुद्ध न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करण्यासाठी पोलिस सर्व तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक पैलूंवर काम करत आहेत. वैद्यकीय अहवाल आणि एफएसएलने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कठोर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबाला निष्पक्ष तपास आणि न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे..Dombivli Crime: नर्सने बोलणे बंद केले, रागात डॉक्टरने १० बिअर पिऊन ४५ झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या; त्यानंतर जे घडलं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.