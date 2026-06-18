Crime: क्रूरतेचा कळस! घराबाहेर पडताच टोळक्यानं गाठलं; आधी महिलेवर सामुहिक अत्याचार, नंतर गुप्तांगामध्ये काठी, काडतूस टाकलं अन्...

बिहारच्या बेगुसराय जिल्ह्यात एक लाजिरवाणी घटना उघडकीस आली आहे. पाच जणांनी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगात गोळ्या, लाकडाचे तुकडे आणि दगड घातले. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पोलिसांनी आरोपींचा शोध तीव्र केला आहे. या घृणास्पद घटनेमुळे जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत..पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, ११ जून रोजी मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास ती घरातून बाहेर पडली होती. तेव्हा हल्लेखोरांनी तिला पकडले. त्यांनी तिचा गळा दाबला आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर तिची प्रकृती खालावली. तिला १२ जून रोजी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर, १५ जून रोजी तिला घरी सोडण्यात आले. मात्र, घरी परतल्यानंतरही पीडितेला असह्य वेदना होत राहिल्या..NEET-UG पुनर्परीक्षेआधीच टोकाचं पाऊल; १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं.कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, पीडितेच्या गुप्तांगात प्रथम एक काडतूस आढळले. वेदना वाढल्याने तिला गुरुवारी पुन्हा सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात तपासणीदरम्यान, एका महिला डॉक्टरने सांगितले की, पीडितेच्या गुप्तांगात लाकडाचा तुकडा आढळला होता. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक मनीष यांनी तात्काळ दखल घेतली. त्यांच्या सूचनेनुसार, सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे आणि डीएसपी-२ दुर्गा शक्ती पोलीस दलासह सदर रुग्णालयात दाखल झाले..दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांनी पीडितेकडून संपूर्ण घटनेबद्दल चौकशी केली. सदर डीएसपी-१ आनंद कुमार पांडे यांनी सांगितले की, महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणात पोलिसांचा निष्काळजीपणा आढळल्यास चौकशी करून जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. सामूहिक बलात्कारानंतर महिलेच्या गुप्तांगात एक काडतूस आणि एक लाकडी काठी घालण्यात आल्याचे उघड झाले आहे..पीडितेच्या आरोपांच्या आणि वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे तपास सुरू आहे. आरोपींना अटक करण्यासाठी छापे टाकले जात आहेत. या संपूर्ण घटनेमुळे सदर रुग्णालयातील व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असा आरोप आहे की, गंभीर अवस्थेत दाखल झालेल्या पीडितेला व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचर पुरवण्यात आले नाही. तिच्या कुटुंबीयांना तिला तपासणीसाठी रुग्णालयाच्या एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीत उचलून न्यावे लागले..क्रीडा विश्वातील 'शू सायन्स': खेळाडूंच्या बुटांचे तळवे प्रत्येक खेळानुसार का बदलतात ? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान! .पोलीस सध्या घटनेच्या प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहेत. वैद्यकीय अहवाल, न्यायवैद्यक पुरावे आणि पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेविषयी आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्याच्या गरजेविषयी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.