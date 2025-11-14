देश

Bihar Election Result 2025 : बिहारमधील सर्वात कडवी लढत, महाराष्ट्राचा जावई रणांगणात! तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार?

Who is Shivdeep Lande : जमालपूरची तिरंगी राजकीय टक्कर, माजी आयपीएस शिवदीप लांडे, जेडीयूचे नचिकेता मंडल आणि महाआघाडीचे नरेंद्र तंटी यांच्यामधील सर्वात रोमहर्षक लढत कोण जिंकणार?
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. मुंगेर जिल्ह्यातील जमालपूर विधानसभा मतदारसंघाने यंदा विशेष लक्ष वेधले आहे. या हाय-प्रोफाइल जागेवर माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरले आहेत, ज्यामुळे लढत तीव्र आणि त्रिकोणीय झाली आहे.

