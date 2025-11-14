Bihar Election Result 2025 : बिहारमधील सर्वात कडवी लढत, महाराष्ट्राचा जावई रणांगणात! तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार?

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. मुंगेर जिल्ह्यातील जमालपूर विधानसभा मतदारसंघाने यंदा विशेष लक्ष वेधले आहे. या हाय-प्रोफाइल जागेवर माजी आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरले आहेत, ज्यामुळे लढत तीव्र आणि त्रिकोणीय झाली आहे..पहिल्यांदाच राजकारणात पदार्पण'बिहारचे सिंघम' अशी ख्याती मिळवलेले लांडे पहिल्यांदाच राजकारणात पदार्पण करत आहेत. खाकी वर्दी सोडून खादी परिधान करण्याच्या तयारीत असलेल्या लांडे यांना जनतेचा कौल आज ठरेल. त्यांच्या प्रवेशामुळे स्पर्धा रोमांचक बनली असून, सुरुवातीच्या ट्रेंड्सनुसार ते जमालपूरमध्ये मागे आहेत. मतमोजणी सुरू असून, काही फेऱ्यांनंतर चित्र स्पष्ट होईल..राजकीय समीकरणे यंदा पूर्णपणे बदललीजमालपूरमधील राजकीय समीकरणे यंदा पूर्णपणे बदलली आहेत. जेडीयूने मोठा डाव खेळला असून, माजी मंत्र्याचे तिकीट कापून नचिकेता मंडल यांना संधी दिली आहे. तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या माजी मंत्र्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करून लढत गुंतागुंतीची केली आहे. आगामी मिनिटांत येणारे ट्रेंड्स जेडीयूची पारंपरिक मतदार निष्ठा कोणत्या बाजूने झुकते आणि कोणाला पसंती देते, हे उघड करतील..महाआघाडीकडून आयआयपी पक्षाचे नरेंद्र तंटी दलित-महादलित मतदारसंघ आणि संघटनात्मक बळावर लढत आहेत. एकीकडे माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची लोकप्रियता आणि प्रभाव आहे, दुसरीकडे जेडीयूचे नवे उपक्रम आहेत, तर तिसऱ्या बाजूला महाआघाडीची ताकद आहे. या तिघांच्या स्पर्धेने जमालपूर बिहारातील सर्वात कडवी लढतींपैकी एक बनला आहे..शिवदीप लांडे कोण आहेत?शिवदीप लांडे यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबात झाला. २००६ मध्ये ते आयपीएस अधिकारी झाले. महाराष्ट्रातील शिवसेना नेते विजय शिवतारे हे त्यांचे जावई आहेत, ज्यामुळे कुटुंबीय राजकीय वारसा त्यांना लाभतो. पोलिस सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी बिहारची राजधानी पाटण्याचे पोलिस आयुक्त, तसेच मुंगेर आणि अररिया जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. नंतर मुंबईत प्रतिनियुक्तीवर महाराष्ट्र एटीएसमध्ये पाच वर्षे आयजी म्हणून काम केले. २०२२ मध्ये बिहारच्या कोसी विभागात डीआयजी म्हणून नियुक्ती मिळाली. संधी न मिळाल्याने तिरहुत आणि पूर्णिया येथे आयजी म्हणून सेवा बजावली..लांडे यांची गुन्हेगारीविरोधी कारवायांमुळे 'सिंघम' ही उपमा मिळाली. बिहारमध्ये गुन्हेगारी कमी करण्याचे ध्येय त्यांनी राजकारणातही ठेवले आहे. अपक्ष लढत असल्याने त्यांना पक्षीय बंधने नाहीत, पण मतदारांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. जमालपूरमध्ये दलित, महादलित आणि सामान्य मतदार त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत..Bihar Election Results 2025 : बिहार निवडणुकीचा निकाल आज, नितीश कुमार की तेजस्वी; कोण होणार बाहुबली? देशाचे मतमोजणीकडे लक्ष.बिहारच्या मातीशी त्यांचा जवळचा संबंधसुरुवातीचे ट्रेंड्स जेडीयूच्या नचिकेता मंडल यांच्या बाजूने असले तरी अपक्ष माजी मंत्री आणि महाआघाडीचे तंटी यांचा प्रभाव नजरेआड करता येणार नाही. लांडे यांच्या प्रचारात गुन्हेगारी निर्मूलन, विकास आणि पारदर्शकता हे मुद्दे प्रमुख होते. महाराष्ट्राशी नाते असले तरी बिहारच्या मातीशी त्यांचा जवळचा संबंध आहे..नव्या युगाची सुरुवातमतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत चित्र बदलत आहे. काही वेळात अंतिम निकाल स्पष्ट होईल. जमालपूरची लढत केवळ जागेची नाही, तर नेतृत्वशैली आणि विश्वासार्हतेची चाचणी आहे. बिहारच्या राजकारणात लांडे यांचा प्रवेश नव्या युगाची सुरुवात ठरू शकतो. जनतेचा कौल कोणाच्या पदरात पडेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल..Who is next CM of Bihar : निकालापूर्वी मोठा निकाल! बिहारचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? तीन फॅक्टर ठरविणार खरा विजेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.