'महागठबंधन'मध्ये मुकेश साहनींना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यामागं नेमकं कारण काय? काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाला वगळून साहनींवर का विश्वास ठेवला?

Bihar Assembly Election : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागठबंधनने आपल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. या घोषणेत विकासशील इन्सान पक्षाचे (VIP) प्रमुख मुकेश साहनी यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना महाआघाडीने काँग्रेससारख्या मोठ्या सहयोगी पक्षाला वगळून साहनींवर विश्वास का ठेवला, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे..मुकेश साहनींना इतकं महत्त्व का दिलं गेलं?बिहारचं राजकारण नेहमीच जातीय समीकरणांवर आधारित राहिलं आहे. साहनी हे मल्लाह समाजाचे प्रमुख नेते मानले जातात. गंगेच्या काठावरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या समाजाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे, त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) मतदारांना महागठबंधनकडे आकर्षित करणं. बिहारमध्ये सुमारे २०% मतदार हा वर्ग प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे महागठबंधनला मोठा राजकीय लाभ होऊ शकतो..या निर्णयाचा एनडीएवर होणारा परिणाममुकेश साहनींना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याच्या घोषणेने एनडीए आघाडीवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो. भाजपने या निवडणुकीत उच्च जातीतील उमेदवारांना जास्त प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे, मल्लाह समाजासारख्या मागास वर्गातील मतदारांचा कल आता महागठबंधनकडे वळू शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, साहनींच्या समावेशामुळे एनडीएला काही महत्त्वाच्या जागांवर फटका बसू शकतो..मुकेश साहनी कोण आहेत?मुकेश साहनी यांना ओळखलं जातं ‘मल्लाहचा पुत्र’ म्हणून.त्यांचा बॉलिवूडशीही घनिष्ठ संबंध राहिला आहे. त्यांनी बजरंगी भाईजान, देवदास यांसारख्या चित्रपटांसाठी सेट डिझाइन केलं आहे.मुंबईत ते ‘सिने वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी चालवतात.२०१४ मध्ये ते भाजपचे स्टार प्रचारक होते. त्या काळात त्यांनी अमित शहांसोबत जवळपास ४० सभा घेतल्या आणि हेलिकॉप्टरने बिहारभर दौरे केले..US Sanctions on Russian Oil : अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर मोठा परिणाम! रशियाकडून तेल खरेदीवर तात्पुरती बंदी, Reliance-Nayara Energy अडचणीत.भाजपपासून वेगळे का झाले?असे म्हटले जाते, की अमित शहा यांनी निषाद समाजातील २१ जातींना विशेष आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु, २०१५ मध्ये ते वचन पूर्ण झालं नाही. त्यामुळे नाराज होऊन मुकेश साहनींनी भाजपपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ मध्ये त्यांनी ‘निषाद विकास संघ’ आणि नंतर २०१८ मध्ये ‘विकासशील इन्सान पक्ष’ (VIP) स्थापन केला. ते सुरुवातीला नितीश कुमार यांच्यासोबत होते, परंतु नंतर त्यांनी त्यांच्याशीही मतभेद निर्माण केले..साहनींचा भाजपवर जोरदार हल्लामहागठबंधनच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारीची घोषणा झाल्यानंतर साहनींनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “भाजपला अल्पसंख्याकांची काळजी नाही. त्यांचे नेते म्हणतात की त्यांना त्यांची मते नको आहेत. मग त्यांनी शाहनवाज हुसेनसारख्यांची काळजी करावी. आमचे अल्पसंख्याक आमच्यासोबत आहेत आणि सुरक्षित आहेत.” साहनींच्या या विधानामुळे महागठबंधनमधील अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे. या राजकीय खेळीमुळे बिहारच्या राजकारणात नवीन समीकरणं तयार झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.