'महागठबंधन'मध्ये मुकेश साहनींना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यामागं नेमकं कारण काय? काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाला वगळून साहनींवर का विश्वास ठेवला?

Mahagathbandhan Announces Mukesh Sahani as Deputy CM Candidate Ahead of Bihar Elections 2025 : बिहार महागठबंधनने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मुकेश साहनी यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले. मल्लाह समाजातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा राजकीय निर्णय घेण्यात आला आहे.
Bihar Assembly Election : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागठबंधनने आपल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. या घोषणेत विकासशील इन्सान पक्षाचे (VIP) प्रमुख मुकेश साहनी यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना महाआघाडीने काँग्रेससारख्या मोठ्या सहयोगी पक्षाला वगळून साहनींवर विश्वास का ठेवला, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

