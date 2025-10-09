Bihar Election: प्रत्येक कुटुंबात एक सरकारी नोकरी; बिहार निवडणुकीत मोठी घोषणा; RJD च्या जाहीरनाम्यात नेमकं काय?

RJD Manifesto: देशभरात सध्या बिहार निवडणुकीची चर्चा आहे. त्यातच आरजेडीच्या जाहीरनाम्याकडे सर्वांच्याच नजरा लागलेल्या आहेत. तेजस्वी यादव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत आपले संकल्प जाहीर केले. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. त्यामुळे राज्यात आरजेडीचं सरकार आलं तर त्यावर गंभीर उपाय शोधू, असं आश्वासन यादव यांनी दिलं..''राज्यात आमचं सरकार आलं तर प्रत्येक कुटुंबातल्या एका सदस्याला सरकारी नोकरी देऊ. तेही २० महिन्यांच्या आत. विद्यमान सरकार आमच्या जाहीरनाम्याची नक्कल करीत आहे.'' असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केला. ते म्हणाले की, आमची घोषणा एक ऐतिहासिक आणि कल्याणकारी आहे. ही काही पहिली आणि शेवटची घोषणा नाही. यानंतरही आम्ही अशाच महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार आहोत..UPSC Success : AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने UPSC ची तयारी; उत्तर प्रदेशातील तरुणाने मिळवली थेट AIR १९ रँक!.विद्यमान सरकारवर आरोप करताना तेजस्वी यादव म्हणाले की, मागच्या २० वर्षांमध्ये त्यांना नोकऱ्यांची काळजी नव्हती. केवळ आमच्या दबावामुळे नोकऱ्या दिल्या गेल्या. हे सरकार केवळ बेरोजगारी भत्ता देत आहे, नोकरी नाही. त्यामुळे आता सामाजिक न्यायानंतर आर्थिक न्याय मिळणं गरजेचं आहे..ज्या कुटुंबाकडे नोकरी नसेल, त्या कुटुंबाला सरकारी नोकरी मिळेल. नवीन अधिनियम काढून प्रत्येक कुटुंबात एक नोकरी देण्याचं आश्वसान आम्ही देत आहोत, असं तेजस्वी यादव म्हणाले. सरकार आल्यानंतच्या वीस महिन्यात असं एकही घर असणार नाही, जिथे सरकारी नोकरी नसले..Belagav Crime : हुंड्यासाठी विवाहितेचा निर्घृण खून; घरातील पलंगाखाली लपविला मृतदेह, चार महिन्यांपूर्वीच झाला होता विवाह.२० दिवसांमध्ये निर्णय घेणारतेजस्वी यादव यांनी सांगितलं की, या योजनेचा संपूर्ण अभ्यास आम्ही केला आहे. कशा पद्धतीने नोकऱ्या द्याव्यात आणि फंड कसा उपलब्ध करावा, याची माहिती घेतली आहे. सरकार आल्यानंतर केवळ २० दिवसांच्या आत अधिनियम काढून निर्णय घेऊ. मागच्या सरकारमध्ये १७ महिन्यांत ५ लाख नोकऱ्या दिल्या. जर आणखी पाच वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली असती आणखी नोकऱ्या देऊ शकलो असतो, असं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.