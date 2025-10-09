देश

Bihar Election: प्रत्येक कुटुंबात एक सरकारी नोकरी; बिहार निवडणुकीत मोठी घोषणा; RJD च्या जाहीरनाम्यात नेमकं काय?

Tejashwi Yadav announces promise of government job for every family within 20 months in Bihar: कुटुंबातल्या प्रत्येकाला सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा आरजेडीने केली आहे. हा निर्णय केवळ २० दिवसांमध्ये घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे.
संतोष कानडे
Updated on

RJD Manifesto: देशभरात सध्या बिहार निवडणुकीची चर्चा आहे. त्यातच आरजेडीच्या जाहीरनाम्याकडे सर्वांच्याच नजरा लागलेल्या आहेत. तेजस्वी यादव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत आपले संकल्प जाहीर केले. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. त्यामुळे राज्यात आरजेडीचं सरकार आलं तर त्यावर गंभीर उपाय शोधू, असं आश्वासन यादव यांनी दिलं.

