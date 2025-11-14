Prashant Kishor : प्रशांत किशोरांचा गेम ओव्हर? शब्द पाळणार? सन्यास घेणार? एकही उमेदवार आघाडीवर नाही

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना, जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ओळखले जाणारे प्रशांत किशोर यांची राजकीय कारकीर्द सुरू होताच संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यांच्या दाव्यांनुसार, जर जेडीयूने २५ जागा जिंकल्या तर ते राजकारणातून निवृत्त होतील, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले होते. आता निवडणूक आयोगाच्या ट्रेंडनुसार जनसुराजचा एकही उमेदवार आघाडीवर नसल्याने, सोशल मीडियावर त्यांच्या सन्यासाबाबत जोरदार चर्चा आणि ट्रोलिंग सुरू आहे..बिहारमध्ये "बदल अभियान" या घोषवाक्यासह राजकारणात उतरलेले प्रशांत किशोर यांनी जनसुराज पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवली नसली, तरी पक्षाने राज्यातील २४३ पैकी अनेक जागांवर उमेदवार उभे केले. मात्र, सुरुवातीच्या ट्रेंडमध्ये पक्षाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक दिसत आहे. एकाही उमेदवाराला आघाडी मिळालेली नाही, ज्यामुळे प्रशांत किशोर यांच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पूर्वीपीके म्हणून ओळखले जाणारे प्रशांत किशोर यांनी नरेंद्र मोदी, नितीश कुमार यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या यशस्वी मोहिमा रचल्या होत्या. आता मात्र त्यांचा स्वतःचा पक्ष अपयशी ठरत असल्याने त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे..Bihar Election Results: निकाल बिहारचा पण परिणाम महाराष्ट्रावर, स्थानिक निवडणुकांमध्ये काय होणार? ‘लाडकी बहीण’ ठरणार गेमचेंजर?.प्रशांत किशोर यांनी मुलाखतींमध्ये ठामपणे सांगितले होते की, "जर जेडीयू २५ जागा जिंकली तर मी राजकारण सोडेन." शिवाय, "नितीश कुमार यंदा मुख्यमंत्री होणार नाहीत," असा दावा केला होता. सध्या जेडीयू आणि एनडीए आघाडी मजबूत स्थितीत असल्याने हे विधान प्रत्यक्षात उतरले तर प्रशांत किशोर यांना आपला शब्द पाळावा लागेल. सोशल मीडियावर वापरकर्ते त्यांना ट्रोल करत आहेत. "पीके राजकारणात आले आणि लगेच सन्यास घेणार?" असे मिम्स व्हायरल होत आहेत. .बहुतेक उमेदवार पिछाडीवर?हे खरे आहे की प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक रणनीतीकार सोडून बिहारमध्ये जनसुराजची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनी ग्रामीण भागात व्यापक जनसंपर्क अभियान राबवले आणि युवा, शेतकरी, महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने २४३ जागांवर उमेदवार उभे करून मोठा डाव खेळला, पण ट्रेंडनुसार बहुतेक उमेदवार पिछाडीवर आहेत. एनडीए आणि महागठबंधन यांच्यातील मुख्य लढत असताना जनसुराज तिसऱ्या क्रमांकावरही नाही..नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री?निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत ट्रेंडनुसार, जेडीयू २५ पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी घेत असल्याचे दिसत आहे. नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशांत किशोर यांचा सन्यास अपरिहार्य वाटतो. मात्र, निकाल पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. जर जनसुराजला काही जागा मिळाल्या तर ते राजकारणात टिकतील, अन्यथा त्यांची रणनीतीकाराची जुनी ओळख पुन्हा चर्चेत येईल. बिहारच्या राजकारणात हा एक मोठा ट्विस्ट ठरू शकतो..Bihar Election Result 2025 Live Updates : बिहारमध्ये NDA चं द्विशतक, २०३ जागांवर घेतली आघाडी, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.