देश

Prashant Kishor : प्रशांत किशोरांचा गेम ओव्हर? शब्द पाळणार? सन्यास घेणार? एकही उमेदवार आघाडीवर नाही

Prashant Kishor Quitting Politics? : निवडणूक आयोगाच्या ट्रेंडनुसार जनसुराज पिछाडीवर, प्रशांत किशोर यांचे सन्यास घेण्याचे वक्तव्य चर्चेत आहे.
prashant kishor

prashant kishor

esakal

Sandip Kapde
Updated on

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना, जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ओळखले जाणारे प्रशांत किशोर यांची राजकीय कारकीर्द सुरू होताच संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यांच्या दाव्यांनुसार, जर जेडीयूने २५ जागा जिंकल्या तर ते राजकारणातून निवृत्त होतील, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले होते. आता निवडणूक आयोगाच्या ट्रेंडनुसार जनसुराजचा एकही उमेदवार आघाडीवर नसल्याने, सोशल मीडियावर त्यांच्या सन्यासाबाबत जोरदार चर्चा आणि ट्रोलिंग सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
Bihar Politics
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com