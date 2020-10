Bihar Election: आता 'लालटेन' नाही, मोदींच्या LEDने होणार बिहारचा विकास- जेपी नड्डा

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा जोर चांगलाच वाढला आहे. पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवार आरोप-प्रत्यारोपाची एकही संधी सोडलेली नाही. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी एका सभेत बोलताना आरजेडीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. तेजस्वी यादव यांच्या पोस्टरवर लालू प्रसाद यादव यांना दाखवले जात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना इतके जागृत केले आहे की मुलगा आपल्या वडिलांचा फोटोही पोस्टरवर लावत नाही. तेजस्वी यांना माहिती आहे की, लालू यांचा फोटो लावला, तर लोकांना 'लालटेन युगा'ची आठवण होईल आणि जेव्हा जेपी मोंदीच्या फोटोबद्दल बोलतील तेव्हा 'एलईडी युग' लक्षात येईल, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

निरोगी लोकांच्या शरीरात सोडले जाणार कोरोना विषाणू; ब्रिटनची घोषणा

2014 पूर्वी कोणीही रिपोर्टकार्ड ठेवत नव्हते. 2014 पूर्वी लोक म्हणायचे मी या जातीचा आहे, त्या जातीचा आहे, मी मागास जातीचा आहे. लोक जातीच्या आधारावार मत मागायचे. 2014 नंतर मोदींनी राजनितीचे चरित्र बदलले आहे. आता कोणीही आलं तर त्याला विकासाबाबत बोलावे लागेल. तेजस्वी यादव यांनाही याची जाणीव झाल्याचे दिसते त्यामुळेच त्यांनी पोस्टरवर आपल्या वडिलांच्या फोटोला स्थान दिलेले नाही, असा टोला नड्डा यांनी लगावला.

बिहारमध्ये 60 वर्षापर्यंत केवळ एकच मेडिकल कॉलेज होते. त्यांनतर तीन खाजगी मेडिकल कॉलेज सुरु करण्यात आले. पण, मोदी सरकार आल्यानंतर 11 मेडिकल कॉलेज सुरु करण्यात आले. बिहारमध्ये आता 14 मेडिकल कॉलेज आहेत. मोदींच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.23 कोटी घर बांधण्यात आलेत, तर बिहारमध्ये 1 कोटी 28 लाख बांधून महिलांना सन्मान देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची काळजी कोणी केली असेल तर ती फक्त नरेंद्र मोदींनी, असंही नड्डा म्हणाले.

Tejashwi's posters don't show Lalu. Modi ji's politics has made people so aware that son is removing his own father from posters. Tejashwi knows that if there's Lalu ji's photo, it'll remind of 'lalten yug' & when JP speaks with Modi ji's photo it'll remind of 'LED yug': JP Nadda https://t.co/rSonO8WAkX

— ANI (@ANI) October 21, 2020