Bihar Election Explained : संपूर्ण राज्याचं लक्ष फक्त 'अलीनगर'वर! भाजपचं ब्राह्मण कार्ड यशस्वी होणार? RJD चा प्लॅन काय?

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 हळूहळू रंगतदार होत आहे. प्रसिद्ध मैथिली गायिका मैथिली ठाकूर यांनी अलीकडेच भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आता त्यांना अलीनगर मतदारसंघातून उमेदवारी मिळाली आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या भाजपच्या दुसऱ्या यादीत मैथिली ठाकूर यांचे नाव समाविष्ट आहे. त्यांच्या जादुई आवाजाने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली असली, तरी राजकीय रणभूमीवर मतदारांचे मन जिंकणे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल. अलीनगरमधील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे करत आहेत..बेनिपट्टीसाठी भाजपकडून आधीच उमेदवार जाहीरमैथिली ठाकूर यांनी यापूर्वी मधुबनी जिल्ह्यातील बेनिपट्टी किंवा दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगरमधून निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु, बेनिपट्टीसाठी भाजपने आधीच उमेदवार जाहीर केल्याने त्यांना अलीनगरमधून संधी देण्यात आली. पण प्रश्न असा आहे की, अलीनगरमधील ही जागा मैथिली ठाकूर यांच्यासाठी का आव्हानात्मक आहे?.जुन्या मारहाण प्रकरणात आमदाराला अटकअलीनगर विधानसभा मतदारसंघ 2020 च्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या मित्रपक्ष असलेल्या विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) कडे होता. व्हीआयपीचे उमेदवार मिश्रीलाल यादव यांनी ही जागा जिंकली होती, परंतु नंतर ते भाजपमध्ये सामील झाले. मात्र, एका जुन्या मारहाण प्रकरणात त्यांना मे 2025 मध्ये दरभंगा न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे त्यांचे आमदारकीचे सदस्यत्व रद्द झाले. यामुळे भाजपला या जागेवर नवीन चेहरा देण्याची गरज निर्माण झाली, आणि मैथिली ठाकूर यांची निवड झाली..Bihar Assembly Elections:'लालूंनी दिलेली तिकीटे तेजस्वींनी रोखली'; जागावाटपाची घोषणा झाली नसल्याची करून दिली आठवण.अत्यंत चुरशीची लढत2020 च्या निवडणुकीत अलीनगरमध्ये एनडीए आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत झाली होती. मिश्रीलाल यादव यांनी 61,082 मते मिळवत केवळ 3,101 मतांच्या फरकाने आरजेडीच्या विनोद मिश्रा यांचा पराभव केला होता.पूर्वी आरजेडीचा गडअलीनगर हा मतदारसंघ पूर्वी आरजेडीचा गड मानला जात होता. 2008 नंतर मीनागछी मतदारसंघाचे काही भाग दरभंगा ग्रामीण आणि अलीनगर मतदारसंघात विलीन झाले. यामुळे सामाजिक समीकरणे बदलली. यापूर्वी काँग्रेसचे ब्राह्मण नेते नागेंद्र झा आणि मदन मोहन झा यांचे वर्चस्व असलेला हा भाग नंतर आरजेडीचा बालेकिल्ला बनला. आरजेडीचे नेते अब्दुल बारी सिद्दीकी यांनी 2010 आणि 2015 मध्ये येथून विजय मिळवला होता..यादव मतांचा फायदा कुणाला?2020 मध्ये आरजेडीने ब्राह्मण कार्ड खेळत विनोद मिश्रा यांना उमेदवारी दिली, तर एनडीएने यादव मतांचा आधार घेत मिश्रीलाल यादव यांना पाठिंबा दिला. यावेळी आरजेडीला ब्राह्मण मतांमध्ये यश मिळाले, तर एनडीएला यादव मतांचा फायदा झाला. अलीनगरमध्ये ब्राह्मण आणि यादव मतदारांची संख्या जवळपास समान आहे, त्यामुळे येथील जातीय समीकरणे निर्णायक ठरतात..भाजपने पुन्हा ब्राह्मण कार्ड खेळलेमैथिली ठाकूर यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपने पुन्हा ब्राह्मण कार्ड खेळले आहे. मैथिली या ब्राह्मण समाजातून येतात आणि त्यांची लोकप्रियता सर्व जाती-वर्गांमध्ये आहे. भाजपला विश्वास आहे की त्या महिला मतदारांसह सर्व वर्गांचा पाठिंबा मिळवू शकतील. मात्र, आरजेडीने जर ब्राह्मण आणि यादव मतपेढी एकत्र करण्यात यश मिळवले, तर मैथिली यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल.स्थानिक राजकीय डावपेच2020 च्या निवडणुकीत ब्राह्मण मतदारांचा कल आरजेडीकडे वळला होता, ही भाजपसाठी चिंतेची बाब आहे. यावेळी मैथिली ठाकूर यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, परंतु त्यांना स्थानिक राजकीय डावपेच आणि सामाजिक समीकरणांचा सामना करावा लागेल. त्यांचा जादुई आवाज मतदारांना कितपत आकर्षित करेल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल..Bihar Election Explained: NDA अंतर्गत मोठा राडा! मोदींच्या खुर्चीला देखील हादरे, बिहारमध्ये नेमकं काय घडतंय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.