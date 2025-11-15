Bihar Election Results: लालूंच्या घरात बेबनाव! बापाला किडनी दिलेल्या लेकीने कुटुंबाशी नातं का तोडलं?

Lalu Prasad Yadav: बिहार विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडी आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या (RJD) दणदणीत पराभवानंतर पक्षप्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राजकारण सोडून देत कुटुंबापासूनही नातं तोडण्याचा निर्णय रोहिणी यांनी घेतला आहे. त्यांनी शनिवारी एक्स अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली..'संजय यादव आणि रमीज'च्या सल्ल्यावरुन आपण हा निर्णय घेत असून संपूर्ण जबाबदारी स्वतः घेत आहोत.'' असं रोहिणी आचार्य यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. बिहार निवडणुकीत एनडीएला मोठा पराभव बघावा लागला. पक्षाला केवळ २५ जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. यापूर्वी लालू यादव यांनी आपला मुलाग तेज प्रताप यादव यांना एक सोशल मीडिया पोस्टनंतर पक्ष आणि कुटुंबातून निष्कासित केलं होतं..हकालपट्टी केल्यानंतर तेज प्रताप यांनी टीम तेज प्रताप यादव या नावाने नवा राजकीय मंच स्थापन केला आणि पुढे जनशक्ती जनता दलाची स्थापना केली. त्यांच्या पक्षाने यावेळी सगळ्या जागांवर वाईट पराभव बघितला. एवढंच नाही तर खुद्द तेज प्रताप हेदेखील महुआ विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले. याच जागेवर ते २०१५ मध्ये विजयी झाले होते..Mumbai News: काम सुरु असताना अचानक माती कोसळली अन्..., २ मजुरांचा मृत्यू तर ३ जण जखमी; मुंबईतील धक्कादायक घटना! .कोण आहे रोहिणी आचार्य?आपल्या पित्याला किडनी देऊन जीव वाचवणाऱ्या याच रोहिणी आचार्च आहेत. त्यांनी लालू प्रसाद यादव यांना ५ डिसेंबर २०२२ रोजी किडनी दान केली होती. हे ट्रान्सप्लांट सिंगापूरच्या माऊंट एलिजाबेथ हॉस्पिटलमध्ये झालं होतं. यानंतर त्यांचं देशभरात कौतुक झालं होतं.मागच्या पाच वर्षांपासून रोहिणी आचार्य सोशल मीडियात सक्रिय आहेत. त्या सिंगापूरमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत राहतात. त्यांनी २०२४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढली होती. परंतु भाजपचे राजीव प्रताप रुढी यांच्याकडून त्या १३ हजारपेक्षा जास्त मतांनी पराभूत झाल्या..रोहिणी आचार्य यांच्याकडे किती संपत्ती?ADR च्या रिपोर्टनुसार, रोहिणी यांनी तेव्हा ३६.६ कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचा खुलासा केला होता. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार त्या एक सुशिक्षित व्यावसायिक आहेत. त्यांनी समाजसेवा करत असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यातच त्यांनी ३६.६ कोटींची संपत्ती आणि १.३ कोटी रुपये देणी असल्याचं जाहीर केलं होतं.रोहिणी आचार्य यांनी आपलं वार्षिक उत्पन्न ६.८ कोटी रुपये असल्याचं नमूद केलं होतं. विशेष म्हणजे त्यांच्याविरोधात कुठल्याही गुन्ह्याची नोंद नाही. ४५ वर्षांच्या रोहिणी यांनी वैद्यकीय पदवी घेतलेली आहे. लग्नानंतर त्या विदेशात स्थायिक झाल्या..Jalgaon News : जळगाव एमआयडीसीत भीषण आग; 'आर्यवर्त केमिकल' कंपनी खाक, कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवितहानी टळली!.पाटन्यात झाला जन्मरोहिणी यांचा पाटन्यात १९७९ मध्ये जन्म झाला. त्यांनी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेटपूर येथून एमबीबीएस केलं. लालू यादव यांच्या सात मुली आणि दोन मुलांमध्ये रोहिणी दुसऱ्या क्रमांकाच्या आहेत. त्या आपल्या तीन मुलं आणि पतीसोबत सिंगापूर येथे राहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.