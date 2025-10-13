देश

Bihar Election 2025: बिहार निवडणूक! एनडीएमध्ये नाराजी? 'या' दोन पक्षांनी व्यक्त केली खदखद

Discontent Brews in Bihar NDA as Jitan Ram Manjhi and Upendra Kushwaha Express Displeasure Over Seat Allocation: ''कित्येकांच्या घरात आज अन्नही शिजले नसेल. मात्र, आपण मला आणि पक्षाच्या मर्यादा समजावून घ्याल,’’ असे कुशवाह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले असून जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
पाटणाः बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) रविवारी जागावाटप निश्‍चित झाल्यानंतर एनडीएमध्ये नाराजी नाट्य रंगले आहे. केंद्रीय मंत्री जितनराम मांझी यांच्या हिदुस्तानी आवामी मोर्चाला आणि राज्यसभेचे खासदार उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चाला प्रत्येकी सहा जागा देण्यात आल्या आहेत. अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने या दोन्ही पक्षांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.

