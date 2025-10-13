Bihar Election 2025: बिहार निवडणूक! एनडीएमध्ये नाराजी? 'या' दोन पक्षांनी व्यक्त केली खदखद

पाटणाः बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) रविवारी जागावाटप निश्चित झाल्यानंतर एनडीएमध्ये नाराजी नाट्य रंगले आहे. केंद्रीय मंत्री जितनराम मांझी यांच्या हिदुस्तानी आवामी मोर्चाला आणि राज्यसभेचे खासदार उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चाला प्रत्येकी सहा जागा देण्यात आल्या आहेत. अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने या दोन्ही पक्षांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली..जागावाटपाबाबत बोलताना मांझी म्हणाले की, श्रेष्ठींनी घेतलेला निर्णय आम्ही मान्य केला आहे. मात्र, आम्हाला केवळ सहा जागा देऊन त्यांनी आम्हाला कमी लेखले आहे आणि कदाचित याचा फटका आगामी निवडणुकीत ‘एनडीए’ला बसू शकतो. कुशवाह यांनी देखील ‘एक्स’च्या माध्यमातून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून या अनुषंगाने पोस्ट लिहिली आहे. ‘‘माझ्या सहकाऱ्यांनो मी आपली माफी मागतो, आपल्याला जितक्या जागा अपेक्षित होत्या तितक्या जागा मिळाल्या नाहीत. मला कल्पना आहे की, यामुळे निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या काहींचा हिरमोड होणार आहे. कित्येकांच्या घरांत आज अन्नही शिजले नसेल. मात्र, आपण माझ्यावर असलेल्या आणि पक्षाच्या मर्यादा समजावून घ्याल,’’ असे कुशवाह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .स्वतः उपाशी राहून मुलाला जेवण भरवत होती गिरीजा ओक; सासूबाई आल्या आणि... .त्याचप्रमाणे सर्व कार्यकर्त्यांनी राग सोडून द्यावा, येणारा काळच सिद्ध करेल की हा निर्णय किती योग्य होता, असेही कुशवाह म्हणाले. इतिहासात पहिल्यांदाच ‘एनडीए’मधील या दोन घटक पक्षांना समान जागा देण्यात आल्या आहेत..Tej Pratap Yadav on Bihar Assembly Election : अखेर तेजप्रताप यादव यांनी बिहार विधानसभा लढवण्यासाठी मतदारसंघ केला जाहीर!.काँग्रेसचा टोला‘एनडीए’मधील जागावाटपावरून बिहारमधील काँग्रेस नेत्यांनी नितीशकुमार यांना जोरदार टोला लगावला. ‘‘इतिहासात पहिल्यांदाच नितीश यांच्या संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) अधिक जागा देण्यात आलेल्या नाहीत. भाजप आणि जेडीयू हे समान जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत. आगामी काळात भाजप जेडीयूची राज्यातील ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करेल,’’ असे काँग्रेसचे प्रवक्ते राजेश राठोड यां माध्यमांशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.