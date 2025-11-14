Bihar Election Results: ''नितीश कुमार मुख्यमंत्री होते आणि पुढेही राहतील'' जेडीयूची पोस्ट, पण नंतर...

Nitish Kumar: बिहार विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जवळपास स्पष्ट होत आहेत. हाती आलेले कल बघितले असता नितीश कुमारांनी पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिल्याचं दिसतंय. त्यांचा पक्ष जनता दल युनायटेडने कमी-अधिक ८१ जागांवर आघाडी घेतलेली आहे. त्यातच जेडीयूने सोशल मीडियावर नितीश कुमार मुख्यमंत्री होणार असल्याची पोस्ट केली. मात्र काही वेळानेही पोस्ट डिलीट करण्यात आली..नितीश कुमारांचा पक्ष जेडीयूच्या अधिकृत एक्स हँडलवर एक नितीश कुमारांचा फोटो शेअर करण्यात आलेला होता. त्याचं कॅप्शन होतं, ''न भूतो न भविष्यति.. नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील..'' अशी ही पोस्ट होती. यापूर्वी पटना येथील एका समर्थकाने पक्ष मुख्यालयासमोर एका पोस्टरद्वारे ''टायगर अभी जिंदा है.'' असं म्हटलं होतं..Al Falah University Notice: ‘अल फलाह’ विद्यापीठाला ‘नॅक’ची नोटीस; आर्थिक स्रोतांचीही चौकशी होणार, संकेतस्थळ पडले बंद.विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी नितीश कुमार आजारी असल्याचं बोललं जात होतं. त्यांची मानसिक स्थिती ठीक नाही, अशा चर्चा होत होत्या. मात्र निवडणुका होताच ज्या पद्धतीने ते सक्रिय झाल्याचं दिसून आलं त्यावरुन एनडीएच्या गोटात एक वेगळाच संदेश गेला. आता पुन्हा नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री व्हायचं असल्याचं दिसून येतंय..Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.बिहार निवडणुकीचे निकाल काय सांगतात?दुपारी दीड वाजेपर्यंत हाती आलेले कल बघितले तर नितीश कुमारांचा पक्ष एनडीए युतीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर दिसत आहे. जर हे कल असेल राहिले तर जेडीयू ८०च्या आसपास जागा जिंकू शकेल. तर 'मोठा भाऊ' हा भाजप ठरेल, असं चित्र आहे. कारण भाजपने ९० जागांवर आघाडी कायम ठेवली आहे.एनडीए आघाडीत चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखाली एलजेपीला २१ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर इतर सहकारी सात जागा जिंकू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.