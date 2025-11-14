देश

Bihar Election Results: बिहारच्या विजयाचा MY फॉर्म्युला नेमका काय? मोदींनी सांगितलं विजयाचं गणित

PM Modi Reveals NDA’s 'MY Formula' for Bihar Victory Mahila (Women) and Youth Power Triumphs Over 'Jungle Raj': बिहार निवडणुकीतील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत विजयी मेळावा संपन्न झाला.
संतोष कानडे
PM Narendra Modi: बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट झाले आहेत. एनडीएने २०२ जागा जिंकल्या तर महाआघाडीला केवळ ३५ जागांपर्यंत मजल मारता आली. एनडीएमध्ये भाजपने ९०, जेडीयूने ८४, जिंकल्या. महाआघाडीमध्ये आरजेडीने २५, काँग्रेसने ६ जागा जिंकल्या. सोबत घटकपक्षांनीही काही जागा जिंकल्या आहेत. बिहारमधल्या दणदणीत विजयानंतर दिल्लीत भाजप मुख्यालयात विजयी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह यांची उपस्थिती होती.

