Bihar Election Results: बिहारच्या विजयाचा MY फॉर्म्युला नेमका काय? मोदींनी सांगितलं विजयाचं गणित

PM Narendra Modi: बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट झाले आहेत. एनडीएने २०२ जागा जिंकल्या तर महाआघाडीला केवळ ३५ जागांपर्यंत मजल मारता आली. एनडीएमध्ये भाजपने ९०, जेडीयूने ८४, जिंकल्या. महाआघाडीमध्ये आरजेडीने २५, काँग्रेसने ६ जागा जिंकल्या. सोबत घटकपक्षांनीही काही जागा जिंकल्या आहेत. बिहारमधल्या दणदणीत विजयानंतर दिल्लीत भाजप मुख्यालयात विजयी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह यांची उपस्थिती होती..यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, बिहारच्या विकासाला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. एक जुनी म्हण आहे, 'लोहा लोहे को काटता हैं' बिहारमध्ये काही पक्षांनी तुष्टीकरणाचा MY (माय) फॉर्म्युला बनवला होता. परंतु आजच्या विजयाने एक नवा MY माय फॉर्म्युला दिला आहे. महिला आणि यूथ, असा हा फॉर्म्युला आहे. बिहारमध्ये सगळ्यात जास्त युवकांची संख्या आहे. येथे प्रत्येक धर्म आणि जातीचे युवक आहेत. त्यांच्या इच्छा, स्वप्नांनी जंगलराजवाल्यांच्या माय फॉर्म्युल्याला उद्ध्वस्त केलं आहे.. मोदी पुढे म्हणाले, मी आज बिहारच्या युवकांचं विशेष अभिनंदन करतो. बिहारच्या महिला, शेतकरी, व्यवसायिक या सगळ्यांना नमन करतो. मी एनडीएच्या पूर्ण टीमलाही शुभेच्छा देतो. नितीश कुमारांनी शानदार नेतृत्व दिलं. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल, सम्राट चौधरी, विजयकुमार सिन्हा यांनी सातत्याने मेहनत केली. घटकपक्षांनीही चांगली लीडरशीप सिद्ध केली. एनडीएच्या कार्यकर्त्यांनी बूथ लेव्हलवर चांगला ताळमेळ साधला. त्यामुळेच हा विजय शक्य झाला..''आज केवळ एनडीएचा विजय झाला नाही. हा विजय लोकशाहीचा विजय आहे, लोकशाहीवर विश्वास असलेल्यांचा विजय आहे. या विजयाने जनतेच्या विश्वासाला आणखी मजबूत केलं आहे. मागच्या काही वर्षांपासून मतदानाची टक्केवारी वाढणं, हे निवडणूक आयोगाचं यश आहे. यावेळी कुठल्याही भीतीशिवाय लोकांनी उत्साहाने मतदान केलं. जेव्हा इथे जंगलराज होतं तेव्हा काय काय होतं होतं, हे आपल्याला माहिती आहे. मतदान केंद्रांवर हिंसा होत होती, मतपेट्या लुटल्या जात होत्या, आज त्याच बिहारमध्ये शांततापूर्ण मतदान होतंय.''. मोदी पुढे म्हणाले, पूर्वी बिहारमध्ये एकही अशी निवडणूक होत नव्हती, ज्यात पुनर्मतदान होत नव्हतं. २००५ पूर्वी शेकडो जागांवर रिपोलिंग होत होती. १९९५ मध्ये दीड हजार बूथवर रिपोलिंग झाली होती. २००० मध्येही दीड हजार जागांवर रिपोलिंग झालं. परंतु जसंच जंगलराज गेलं तशी परिस्थिती सुधारली. यावेळी तर कुटेही रिपोलिंग करण्याची गरज पडली नाही. निवडणूक आयोग, सुरक्षा यंत्रणा, जागरुक मतदार यांचं मी याबद्दल अभिनंदन करतो..