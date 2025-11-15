Bihar Election : तेजस्वी यादव जिंकले, पण संघर्ष करावा लागला; तर लालूपुत्र तेजप्रताप आणि खेसारीलाल यांना दारुण पराभव

The Defeat of Tej Pratap Yadav : महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करण्यात आलेले तेजस्वी यादव यांना विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. त्यांनी भाजपच्या सतीशकुमार यांच्यावर १४, ५३२ मतांनी विजय मिळविला. सुरुवातीच्या काही फेऱ्यांमध्ये ते मागे होते आणि सातत्याने त्यांची आघाडी-पिछाडी सुरू होती. अखेरच्या काही फेऱ्यांमध्ये त्यांनी आघाडी घेतली व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. .सम्राट चौधरी सुसाटभाजपचा बिहारमधील एक प्रमुख चेहरा म्हणून पुढे येत असलेल्या उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी तारापूर मतदारसंघातून सहज विजय मिळविला. त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाच्या अरुणकुमार यांच्यावर ४५, ८४३ मतांनी विजय मिळविला..सिन्हांचाही ‘विजय’नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातील दुसरे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार सिन्हा यांनीही लखीसराय मतदारसंघातून २५, ०५४ मतांनी विजय मिळविला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी व काँग्रेसचे उमेदवार अमरेशकुमार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात सिन्हा यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्यामुळे हा मतदारसंघ चर्चेत आला होता..तेजप्रताप पराभूतकुटुंबाने बेदखल केल्यानंतर नव्या पक्षाची स्थापना करणारे लालूप्रसाद यादव यांचे थोरले चिरंजीव तेजप्रताप यादव यांच्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. मात्र महुआ मतदारसंघामध्ये त्यांना दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. या मतदारसंघात लोकजनशक्ती (रामविलास) पक्षाचे संजयकुमार सिंह ४५ हजार मतांनी विजयी झाले. तर, राष्ट्रीय जनता दलाचे मुकेशकुमार रोशन दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. ३५, ७०३ मते मिळवीत तेजप्रताप यादव तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले..खेसरीलालांचा सूर लागलाच नाहीराष्ट्रीय जनता दलाने छपरा मतदारसंघात लोकप्रिय भोजपुरी गायक खेसारीलाल यादव यांना उतरविले होते. खेसारीलाल यांनीही पूर्ण ताकदीने प्रचार करताना, एनडीएच्या स्टार प्रचारकांवर टीका करून लक्ष वेधून घेतले. या ठिकाणाहून भाजपच्या छोटीकुमारी आठ हजारांपेक्षा जास्त मतांनी विजयी झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.