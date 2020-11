Bihar Election - शत्रुघ्न सिन्हांचा मुलगा पिछाडीवर; ट्विट करून म्हणाला,'भाजप सत्तेसाठी काहीही करेल'

पाटणा - बिहार विधानसभा निवडणुकीची (Bihar Election 2020) मतमोजणी सुरू असून आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एनडीए (NDA) आघाडीवर दिसत आहे. भाजपनंतर (BJP) राज्यात राजदला (RJD) आघाडी मिळत आहे. तर काँग्रेसला (Congress) जेमतेम २० जागांवर आघाडी घेता आली आहे. काँग्रेस नेते शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughn Sinha) यांचा मुलगा लव सिन्हा (luv Sinha) भाजपच्या उमेदवाराकडून पिछाडीवर आहे. बांकीपूर मतदारसंघातून लढत असलेल्या लव विरोधात भाजपचे नितिन नविन आहेत.

ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. निवडणूक आय़ोगाने उत्तर देताना आरोप फेटाळून लावले आहेत. राजदच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरूनही ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राजदचे ट्विट शत्रुघ्न सिन्हा यांनी शेअर केले होते. त्यावर लव सिन्हा यांनी रिप्लाय देताना भाजप सत्तेसाठी काहीही करू शकते असं म्हटलं आहे.

One has to be careful & watch! I'm offering no comments at the moment. Forwarding as received for your perusal, action, response, information & broadcasting. Jai Bihar! Jai Hind!https://t.co/HXtFEc140Chttps://t.co/nFu1muoO2M

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 10, 2020