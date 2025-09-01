देश

Bihar Elections : बिहारमधील मतदारांना नवीन ओळखपत्रे शक्य; निवडणूक आयोगाकडून विचार सुरू

Voter ID Update : बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी सखोल पडताळणीनंतर राज्यातील सात कोटीहून अधिक मतदारांना नवी ओळखपत्रे देण्याची योजना निवडणूक आयोगाकडून सुरू असून मतदान केंद्रांची संख्या वाढवून गर्दी टाळण्याचे नियोजन आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मतदारांना नवीन ओळखपत्रे देण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहे. नवीन ओळखपत्रे नेमकी कधी दिली जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

