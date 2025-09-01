Bihar Elections : बिहारमधील मतदारांना नवीन ओळखपत्रे शक्य; निवडणूक आयोगाकडून विचार सुरू

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मतदारांना नवीन ओळखपत्रे देण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहे. नवीन ओळखपत्रे नेमकी कधी दिली जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. .बिहारमधील प्रत्येक मतदाराला नवीन ओळखपत्र दिले जाणार असले तरी ही प्रक्रिया कधी आणि कशा प्रकारे राबवायची हे निश्चित झालेले नाही. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान सर्व मतदारांना त्यांची अलीकडील काळात काढलेली छायाचित्रे अर्जासोबत जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. या छायाचित्राचा वापर नोदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच नव्या ओळखपत्रात केला जाणार आहे. एक ऑगस्टला जारी करण्यात आलेल्या सूचीनुसार राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या सात कोटी २४ लाख इतकी आहे. येत्या २२ नोव्हेंबरला बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होणार असल्यामुळे तत्पूर्वी विधानसभा निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. अशा स्थितीत अंतिम मतदारयादी ३० सप्टेंबरला प्रकाशित केली जाणार आहे..ज्या लोकांनी अर्जासोबत कागदपत्रे जमा केली आहेत, अशा लोकांची संख्या ९९ टक्क्यांच्या वर गेली असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. यादीत नाव नसल्याचे सांगत सुमारे ३० हजार लोकांनी आपापले दावे सादर केले आहेत. निवडणूक आयोगाने मतदानावेळी मतदान केंद्रांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून प्रत्येक मतदान केंद्रावरील कमाल मतदार संख्या १५०० वरून १२०० पर्यंत घटवली आहे. वरील निर्णयामुळे राज्यातील मतदान केंद्राची संख्या ७७ हजारांवरून ९० हजारांपर्यंत वाढली आहे. मतदान केंद्रांवरील कमाल मतदारसंख्या कमी करण्याची प्रक्रिया आगामी काळात देशाच्या इतर राज्यांत राबवली जाणार आहे..दुसऱ्या टप्प्यात १५ लाखांपेक्षा जास्त अर्ज‘एसआयआर’ मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १५ लाख ३२ हजार ४३८ अर्ज मिळाले असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि पहिल्यांदाच नाव नोंदणी करत असलेल्या युवकांची संख्या यात सर्वाधिक आहे. प्राप्त अर्जांपैकी ८१ हजार ७३ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला आहे. अपात्र लोकांची नावे हटविण्यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे राजकीय पक्षांना आहे. बिहारच्या पहिल्या यादीतून ६५ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.