PM Narendra Modi: बिहारमध्ये कट्टा सरकार नको; मोदींचा ‘आरजेडी’वर हल्लाबोल, आज प्रचाराची सांगता

सीतामढी : बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या (आरजेडी) नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले, तर ते लोकांच्या डोक्याला गावठी कट्टे लावतील आणि हात वर करून उभे राहण्याचे आदेश देतील. आपल्याला कट्टा सरकार नको आहे, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार हवे आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली..सीतामढी आणि बेतिया येथे मोदी यांच्या सभा झाल्या. गेल्या महिन्यात मोदी यांनी कर्पुरी ठाकूर यांचे जन्मस्थळ असलेल्या समस्तीपूर येथून प्रचाराला सुरुवात केली होती. राज्यामध्ये नव्याने स्थापन होणाऱ्या 'एनडीए' सरकारच्या शपथविधीसाठी मी पुन्हा येणार आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला. पहिल्या टप्प्यामध्ये ६५.०८ टक्के मतदान झाले..Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात.त्याचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले, ''मतदारांनी विरोधी पक्षांना ६५ व्होल्टचा झटका दिला आहे. त्यामुळे त्यांची रात्रीची झोप उडाली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या टप्प्याचा विक्रम मोडायचा आहे. राज्यात 'आरजेडी'ची १५ वर्षे सत्ता होती, तेव्हा बिहारही लाठीधारी आणि दरोडेखोरांची भूमी झाली होती. तरुणांना रस्त्यावरचे मवाली (रंगदार) व्हा, असेच सांगितले जात होते. कट्टा, कुशासन, क्रूरता आणि भ्रष्टाचार यांचे सरकार आपल्याला नको आहे. आपल्याला कट्टा सरकार नको, तर पुन्हा 'एनडीए' सरकार हवे आहे.''.'मतचोरीचे आरोप निराधार'सासाराम : काँग्रेस नेते राहुल गांधी करत असलेले मतचोरीचे आरोप निराधार आहेत. या गैरप्रकारांचे त्यांच्याकडे पुरावे असतील, तर त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर करायला हवेत, अशी टीका संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी शनिवारी केली. रोहतास जिल्ह्यामध्ये राजनाथसिंह यांच्या दोन प्रचारसभा झाल्या, त्यामध्ये त्यांनी वरील टीका केली. ते म्हणाले, ''काँग्रेसकडे कोणतेच मुद्दे नसल्यामुळे त्यांच्याकडून असे आरोप होत आहेत. काँग्रेस जनतेमध्ये जात, वंश आणि धर्माच्या नावावर फूट पाडत असते. समाजामध्ये दुही माजविण्याच्या राजकारणावरच त्यांचा विश्वास आहे.''.'विरोधकांची मदार घुसखोरांवर'पूर्णिया : बिहारचा सीमांचल भाग घुसखोरांचा अड्डा झाला असून, या भागावरच काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांची मदार आहे, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. तसेच, केंद्र सरकार प्रत्येक घुसखोराला शोधून काढेल. मतदारयाद्यांमधील त्यांची नावे काढून टाकेल आणि त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठविण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पूर्णिया आणि कटिहार येथे अमित शहा यांच्या सभा झाल्या..मोदींना पदाची प्रतिष्ठाही नाही'कटिहार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कट्ट्यासारख्या शब्दांचा वापर करत असून, अशा शब्दांमुळे ते त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठाही राखत नाहीत, अशी टीका काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वद्रा यांनी केला. कटिहार येथे त्यांची सभा झाली. ''महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिश साम्राज्याविरोधात लढा दिला होता, तसाच लढा आता देण्याची वेळ आली आहे,'' असे त्या म्हणाल्या..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.'स्थलांतरित मजूर, तरुण निर्णायक'सुपौल : बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत महिला नव्हे, तर स्थलांतरित मजूर आणि तरुण हाच निर्णायक घटक आहे, असे प्रतिपादन जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी केले. स्थलांतरित मजूर कुटुंबांसह मतदानासाठी प्रत येत असून, पूर्वी दुसरा कोणताच पर्याय नसल्यामुळे ते 'एनडीए'ला मतदान करत होते. आता ते जनसुराज पक्षाला मतदान करत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. काँग्रेसच्या मतचोरीच्या आरोपांचा निवडणुकीत कोणताच परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.