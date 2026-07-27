देश

NEET Protest: बिहार सरकार आंदोलकांसमोर झुकलं! गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय, अटकेत असलेल्यांची सुटका

Bihar Government NEET Protest FIR Withdrawal Relief Package: पोलिसांनी अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करून विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले होते. आता सरकारच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळालाय.
NEET protestors

NEET protestors

esakal

संतोष कानडे
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Bihar government decision: नीट पेपर लीक प्रकरणावरून बिहारमध्ये झालेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनानंतर आता राज्य सरकार गुडघ्यावर आलं आहे. कारण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे आणि खटले मागे घेण्याची घोषणा सरकारने केलीय.

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