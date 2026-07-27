NEET Protest: बिहार सरकार आंदोलकांसमोर झुकलं! गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय, अटकेत असलेल्यांची सुटका

Bihar government decision: नीट पेपर लीक प्रकरणावरून बिहारमध्ये झालेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनानंतर आता राज्य सरकार गुडघ्यावर आलं आहे. कारण आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे आणि खटले मागे घेण्याची घोषणा सरकारने केलीय..पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलकांची लवकरात लवकर सुटका केली जाणार आहे. नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटीविरोधात बिहारच्या विविध भागांत विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली होती. यादरम्यान पोलिसांनी अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करून विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले होते. आता सरकारच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे शेकडो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळालाय..Fatal Crash Narayangaon: नारायणगावजवळ पिकअप जीपची मोटरसायकलला धडक; प्रविण गुंजाळ यांचा जागीच मृत्यू, चालकावर गुन्हा दाखल.बिहार सरकारच्या चार मोठ्या घोषणा२६ जुलै २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत बिहारमध्ये झालेल्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रतिकूल कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. या निश्चित वेळेपूर्वी दाखल झालेले सर्व एफआयआर, तक्रारी आणि कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात येणार आहे. २६ जुलैच्या संध्याकाळी ६ वाजेपूर्वी नोंदवलेल्या गुन्ह्यांत ज्या विद्यार्थ्यांना अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्यांची त्वरित सुटका केली जाईल. भविष्यातही या प्रकरणांच्या संदर्भात त्यांच्यावर कोणतीही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..Crime News: दुसऱ्या जातीतील तरुणावर प्रेम, आईचा संताप अनावर; गळा आवळून मुलीला संपवलं, ठाण्यात खळबळ.या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी बिहार सरकारला २७ जुलैच्या रात्री १२ वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. जर ठरलेल्या वेळेत सर्व एफआयआर आणि खटले मागे घेतले नाहीत, तर २९ जुलै रोजी सकाळी ७ वाजेपासून संपूर्ण बिहारमध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.