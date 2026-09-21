Bihar viral video case: जमुई अल्पवयीन मुलीचं छेडछाड प्रकरण! राष्ट्रीय महिला आयोग आक्रमक, पोलीस महासंचालकांना कठोर निर्देश

Jamui Minor Harassment: बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या मित्राला रस्त्यात अडवून त्यांच्याशी गैरवर्तन, मारहाण आणि छेडछाड केल्याच्या धक्कादायक घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना थेट पत्र लिहून तत्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. .व्हायरल व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे सर्व आरोपींची ओळख पटवून त्यांना तातडीने अटक करावी आणि एका निश्चित मुदतीमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करावी, असेही आयोगाने पत्रात ठामपणे नमूद केले आहे. माध्यमांमधील बातम्या आणि व्हायरल व्हिडिओनुसार, रात्रीच्या वेळी काही समाजकंटकांनी या दोघांना रस्त्यात घेरले, मुलीला जबरदस्तीने पकडून तिच्याशी अश्लील चाळे केले आणि तिच्या मित्रालाही मारहाण केली..मालमत्ता ४ कोटींची, मग १३ कोटींची रोल्स रॉयस कुठून आली? मैथिली ठाकूरच्या व्हिडीओवरून CAचा सवाल, चौकशीची मागणी.या घटनेतील पीडितांना पूर्ण सुरक्षा, कायदेशीर मदत आणि मानसिक समुपदेशन पुरवण्याचे निर्देश महिला आयोगाने प्रशासनाला दिले आहेत. यासोबतच सोशल मीडियावर फिरणारा हा आक्षेपार्ह व्हिडिओ इतरत्र शेअर किंवा प्रसारित होण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत..Lohara Crime : पतीने धारदार शस्त्राने वार करून पत्नीचा केला खून; हल्ल्यानंतर पतीने स्वतःवर वार करून पोलिस ठाण्यात झाला हजर.आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी बिहारच्या पोलीस महासंचालकांकडून येत्या ७ दिवसांच्या आत सविस्तर कारवाई अहवाल मागवला आहे. महिलांची प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे..दुसरीकडे, बिहार राज्य महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून आयोगाच्या अध्यक्ष अप्सरा यांनी सांगितले की, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे आणि जमुई पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून पुढील कारवाईचा अहवाल मागवला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.