Bihar Jharkhand Water Dispute: बिहार-झारखंडमधील २५ वर्षांचा तंटा मिटला; सोन नदीच्या पाणीवाटपावर अखेर एकमत, अधिक फायदा कोणाला?

बिहार आणि झारखंडदरम्यान गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या सोन नदीच्या पाणीवाटपाच्या वादावर अखेर तोडगा निघाला आहे. अविभाजित बिहारला १९७३च्या बाणसागर करारानुसार मिळालेल्या पाण्याचे दोन्ही राज्यांमध्ये विभाजन करण्यावर सहमती झाली असून, बिहारला ५.५७ दशलक्ष एकर फूट (MAF) तर झारखंडला २.०० MAF पाणी देण्याचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे..झारखंडची निर्मिती झाल्यानंतर या पाणीवाटपावरून दोन्ही राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. आता झालेल्या करारामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले अनेक सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे..१९७३च्या करारानंतर निर्माण झाला तिढामध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि अविभाजित बिहार यांच्यात १९७३मध्ये झालेल्या बाणसागर करारानुसार बिहारला ७.७५ MAF पाण्याचा वाटा मिळाला होता.मात्र, २०००मध्ये बिहारपासून झारखंड वेगळे राज्य झाल्यानंतर सोन नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला. सोन नदीच्या खोऱ्याचा मोठा भाग झारखंडमध्ये येत असल्याने झारखंडने स्वतंत्र वाट्याची मागणी केली. दुसरीकडे बिहारकडून संपूर्ण ७.७५ MAF पाण्यावर हक्क सांगण्यात येत होता.या वादामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीवाटपाचा प्रश्न प्रलंबित होता..बिहारला ५.५७, झारखंडला २ MAFदोन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर आता पाणीवाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे.बिहार : ५.५७ MAFझारखंड : २.०० MAFउर्वरित पाण्याच्या समायोजनासह तांत्रिक बाबी केंद्र सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेत स्पष्ट केल्या जाणार आहेत.इंद्रपुरी जलाशय प्रकल्पाला मिळणार गतीपाणीवाटपाचा वाद सुटल्यामुळे बिहारमधील इंद्रपुरी जलाशय प्रकल्पाचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता आहे. रोहतास जिल्ह्यातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी झारखंडच्या सहमतीचा प्रश्न महत्त्वाचा होता.दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पामुळे दक्षिण बिहारमधील सिंचन व्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते. आता दोन्ही राज्यांमध्ये सहमती झाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा आहे..दक्षिण बिहारमधील ८ जिल्ह्यांना फायदासोन नदीच्या पाण्याचा योग्य वापर झाल्यास दक्षिण बिहारमधील रोहतास, भोजपूर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया आणि अरवल या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.या भागातील दोन लाख हेक्टरहून अधिक शेती सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सिंचनाची सुविधा वाढल्यास भूजल पातळी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे..झारखंडलाही मिळणार हक्काचा वाटाया करारामुळे झारखंडला सोन नदीच्या पाण्यातील २ MAF वाटा मिळणार आहे. त्यामुळे पलामू आणि आसपासच्या भागांमध्ये शेती तसेच इतर गरजांसाठी पाण्याचा नियोजित वापर करता येणार आहे.दीर्घकाळ सुरू असलेला हा आंतरराज्यीय पाणीवाटपाचा वाद संपल्यामुळे दोन्ही राज्यांना आपल्या-आपल्या भागातील सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन करणे अधिक सुलभ होणार आहे.कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, गॅझेट अधिसूचनेनंतर पाणीवाटपाचा निर्णय औपचारिकरीत्या लागू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.