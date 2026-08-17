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Ashok Dham Temple Tragedy : बिहारच्या अशोकधाम मंदिरात चेंगराचेंगरी, ७ भाविकांचा मृत्यू; गर्दीत विजेची तार पडली अ्न...

Bihar Temple Accident : जखमींना तातडीने लखीसराय सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलीस, प्रशासन आणि वैद्यकीय पथकांकडून घटनास्थळी मदत-बचावकार्य सुरू असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Ashok Dham Temple Stampede in Lakhisarai

Ashok Dham Temple Stampede in Lakhisarai

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Ashok Dham Temple Stampede in Lakhisarai : बिहारच्या लखीसराय मधील प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिरात सोमवारी सकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली.शंकराचा जलाभिषेक करण्यासाठी भाविक जमले होते; त्याच वेळी गर्दीमध्ये विजेची तार पडल्याने अचानक चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेत सात भाविकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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