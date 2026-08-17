Ashok Dham Temple Tragedy : बिहारच्या अशोकधाम मंदिरात चेंगराचेंगरी, ७ भाविकांचा मृत्यू; गर्दीत विजेची तार पडली अ्न...

Ashok Dham Temple Stampede in Lakhisarai : बिहारच्या लखीसराय मधील प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिरात सोमवारी सकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली.शंकराचा जलाभिषेक करण्यासाठी भाविक जमले होते; त्याच वेळी गर्दीमध्ये विजेची तार पडल्याने अचानक चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेत सात भाविकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंदिर परिसरात प्रचंड गर्दी जमली होती; सुमारे ५०,००० भाविक या धार्मिक विधीसाठी रांगेत उभे होते. विजेची तार पडताच घबराट पसरली, ज्यामुळे लोक सैरावैरा धावू लागले आणि चेंगराचेंगरी झाली. गर्दीत चिरडले गेल्याने अनेक महिलांचा जागीच मृत्यू झाला..भीषण अपघात! बसमधून उरताच ट्रकने उडवलं, चिमुकलीसह दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू, तिघांची प्रकृती गंभीर....घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना तातडीने लखीसराय सदर रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू असून, प्रशासन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.