Bihar Election: प्रशांत किशोर यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?

Bihar Minister Ashok Choudhary files a defamation lawsuit against Prashant Kishor: सातवी इयत्ता अनुत्तीर्ण असताना परदेशातून पीएच.डीची खोटी पदवी मिळविणे, खुनाच्या आरोपात सहभाग, जन्मतारखेत फेरफार केल्याचा आरोप सम्राट चौधरी यांच्यावर केला होता.
Updated on

पाटणाः जन सुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांच्याविरोधात बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी यांनी १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. अशोक चौधरी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आरोग्य मंत्री मंगल पांडे आणि भाजपचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष खासदार दिलीप जायस्वाल यांच्यावर प्रशांत किशोर यांनी आर्थिक आणि नैतिक भ्रष्टाचाराचे आरोप नुकतेच केले आहेत.

