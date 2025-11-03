Anant Singh: मोकामा गोळीबार प्रकरणात जेडीयूचे उमेदवार अनंतसिंह यांना अटक

उज्ज्वलकुमारपाटणा : पाटणा जिल्ह्यातील मोकामा येथे झालेल्या गोळीबार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे माजी नेते दुलारचंद यादव यांच्या हत्येप्रकरणी संयुक्त जनता दलाचे उमेदवार अनंत सिंह यांना रविवारी सकाळी अटक करण्यात आली..या प्रकरणी अनंत सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. पाटणा पोलिस अधीक्षक आणि त्यांच्या पथकाने बाढ येथील कारगिल मार्केट परिसरात छापा घालत, अनंत सिंह यांना ताब्यात घेतले..दुलारचंद यादव यांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी तपासाची गती वाढवली असून, बिहार पोलिसांची गुन्हे अन्वेषण शाखा (सीआयडी) हे प्रकरण पाहत आहे. गोळीबार आणि हत्येनंतर या घटनेमुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला आणि सोशल मीडियावरही तीव्र चर्चा झाली..निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ही घटना घडल्याने विविध भागांत राजकीय आणि जातीय समीकरणांवर नवे वादंग निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, राज्याचे पोलिस महासंचालक विनय कुमार यांनी सांगितले की, या प्रकरणात आतापर्यंत ८० जणांना अटक करण्यात आली आहे..मोकामा येथील जनसुराज पक्षाचे उमेदवार पीयूष प्रियदर्शी यांच्या प्रचारादरम्यान दुलारचंद यादव यांची हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपासात असे उघड झाले आहे की या तिन्ही व्यक्ती घटना घडली तेव्हा घटनास्थळी उपस्थित होत्या..Crime News : जळगाव-अजिंठा रोडवर गोळीबार: कुसुंबा गावात ८ ते १० जणांच्या टोळक्याची दहशत; दुचाकी दगडांनी ठेचली.यादव यांच्या खुनाच्या तपासाचा भाग म्हणून पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. अनंत सिंह व आणखी चार जणांविरुद्ध यादव यांच्या नातवाने दिलेल्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.