Minor Girl Case : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दोन विद्यार्थ्यांनी केला बलात्कार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती

Muzaffarpur Case : मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात दोन विद्यार्थ्यांनी अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, पीडिता चार महिन्यांची गर्भवती असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
Muzaffarpur Case

Muzaffarpur Case

सकाळ डिजिटल टीम
Minor Girl Case : बिहारमध्ये दोन विद्यार्थ्यांनी एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अनेक वेळा बलात्कार केला. बलात्कारामुळे विद्यार्थिनी गर्भवती राहिली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी केलेलं हे कृत्य आता उघडकीस आलं आहे. ही संपूर्ण घटना मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात घडली आहे.

Bihar
police case
crime marathi news
school girl

