Minor Girl Case : अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दोन विद्यार्थ्यांनी केला बलात्कार; पीडिता चार महिन्यांची राहिली गर्भवती

Minor Girl Case : बिहारमध्ये दोन विद्यार्थ्यांनी एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अनेक वेळा बलात्कार केला. बलात्कारामुळे विद्यार्थिनी गर्भवती राहिली. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी केलेलं हे कृत्य आता उघडकीस आलं आहे. ही संपूर्ण घटना मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात घडली आहे. .कांती पोलीस ठाण्याच्या परिसरात अनेक महिन्यांपासून एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्काराचा गुन्हा समोर आला आहे. बलात्कार पीडिता चार महिन्यांची गर्भवती आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने कांती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे, ज्यामध्ये दोन विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. दोन्ही आरोपी देखील अल्पवयीन आहेत..कांती पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे, तर दुसरा फरार आहे. पीडिता आणि आरोपी एकाच गावातील आहेत. पीडितेच्या कुटुंबाने पोलिसांना सांगितले, की ती आजारी पडल्यानंतर तिला तिची गर्भधारणा झाल्याचे कळले. चौकशी केली असता पीडितेने पोलिसांना दोन्ही आरोपींनी माझ्यावर बलात्कार करुन धमकावल्याचे तिने सांगितले..मंगळवारी, पीडितेच्या बलात्काराचा आणि आरोपींचा कथित सहभाग उघड झाल्यानंतर, कुटुंब आरोपीच्या घरी गेलं आणि त्यांनी गोंधळ घातला, त्याला पकडलं आणि मारहाणही केली. दरम्यान, गोंधळ आणि मारहाणीची माहिती मिळताच कांती पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले. तक्रारीनंतर, पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..हृदयद्रावक! महाविद्यालयात निघालेल्या भावंडांवर काळाचा घाला; कार-दुचाकी धडकेनंतर दोघांना ट्रकने चिरडले, चाकाखाली दोघंही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.