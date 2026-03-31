नालंदा हादरलं! शीतला माता मंदिरात दर्शनासाठी उसळली गर्दी; चेंगराचेंगरीत आठ भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू

बिहारच्या नालंदा येथील शीतला माता मंदिरात चेंगराचेंगरीची घटना घडली आहे. आज सकाळच्या सुमारास हा दुर्दैवी प्रकार घडला. या घटनेत आठ भाविकांचा मृत्यू झाला असून सहाहून अधिक जण जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून मदत व बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. तसेच जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मंगळवार असल्याने अनेक भाविक दर्शनासाठी आले होते. त्यामुळे मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी सुरु झाली. मात्र, ही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नव्हती. अशातच पुजा सुरु असताना अचानक ढकलाढकली सुरू झाली आणि चेंगराचेंगरीची घटना घडली. यात आठ भाविकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन व पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणयात आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घटनेनंतर प्रशासनाने मंदिर परिसर पूर्णपणे रिकामा करून पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत..या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. स्थानिक नागरिकांनी दर मंगळवारी येथे मोठी गर्दी होत असतानाही पुरेशी व्यवस्था केली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. सध्या मदत व बचावकार्य सुरू असून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.