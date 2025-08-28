Bihar NDA Seat Sharing : बिहारमध्ये 'NDA'चा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला; JDU, BJP किती जागा लढवणार?

Bihar Elections 2025 : बिहारमध्ये यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीबाबतची सर्वात मोठी माहिती समोर आली आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी एनडीए आघाडीमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बिहारमध्ये एनडीएत एकूण पाच पक्ष आहेत. भाजप आणि जेडीयू व्यतिरिक्त चिराग पासवान यांचा पक्ष, जीतन राम मांझी यांचा पक्ष आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा पक्ष यांचाही एनडीए आघाडीत समावेश आहे. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी या पाच पक्षांमध्ये जागावाटप निश्चित झाले आहे.
एका वृत्तावाहिनीने हे वृत्त दिले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार देखील अलीकडेच दिल्लीला गेले होते. दरम्यान, जागांचा हा आकडा आता समोर आला आहे. जेडीयूला जास्त जागा देऊन, एनडीए नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयू सर्वाधिक जागा लढवेल. बिहारमधील २४३ जागांपैकी जेडीयूला १०२ जागा देण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय जनता पक्ष यावेळी १०१ जागांवर निवडणूक लढवेल. तर, चिराग पासवान यांच्या पक्ष एलजेपीला २० जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, जितन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाहा यांना प्रत्येकी १० जागा देण्यात येतील, यामध्ये एक किंवा दोन जागा वाढू किंवा कमी होऊ शकतात.
तथापि, या आकड्यांबद्दल कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. जागांच्या वाटपाबाबत लवकरच घोषणा केली जाईल हे देखील निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत, बिहारमध्ये एनडीए आघाडीच्या जागावाटपाचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे असे मानले जाते.
