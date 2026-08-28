१९ दिवसांपूर्वी लग्न, पती रक्षाबंधनला पत्नीला माहेरी सोडायला निघाला; मिठाई आणायला गेला अन्... नववधू प्रियकरासोबत फरार

बिहारमधील मधेपुरा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रक्षाबंधनासाठी आपल्या पत्नीला तिच्या माहेरी सोडायला निघालेला एक तरुण मिठाई घेऊन परत आला असता त्याची पत्नी तिथे नसल्याने त्याला धक्काच बसला. खूप शोधाशोध करूनही ती न सापडल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली. तपासात हे एक प्रेमप्रकरण असल्याचे उघड झाले. सुमारे दोन तासांत पोलिसांनी महिलेला शोधून काढले आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी दोघांनाही पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मधेपुरा जिल्ह्यातील चौसा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चौसा बस स्थानकावर घडली. भागलपूर जिल्ह्यातील नारायणपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चक्रामी येथील रहिवासी पिंटू कुमारने पूर्णिया जिल्ह्यातील बरहरा कोठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुखसेना येथील रहिवासी तारावती कुमारी हिच्याशी ७ ऑगस्ट रोजी विवाह केला. लग्नानंतर सुमारे १९ दिवसांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने पिंटू आपल्या पत्नीला तिच्या माहेरी सोडण्यासाठी दुचाकीवरून निघाला..जेव्हा ते पूर्णिया-मधेपुरा सीमेजवळील चौसा बस स्थानकावर पोहोचले, तेव्हा ते थोडा वेळ थांबले. याच दरम्यान तारावतीने आपल्या पतीला रक्षाबंधनासाठी मिठाई आणायला सांगितले. पिंटू आपल्या पत्नीला तिथेच सोडून मिठाई आणण्यासाठी जवळच्या दुकानात गेला. असे म्हटले जाते की, याच दरम्यान तारावती गायब झाली. जेव्हा पिंटू मिठाई घेऊन परत आला, तेव्हा त्याची पत्नी बाईकजवळ नव्हती. .Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार.त्याने आजूबाजूच्या परिसरात तिचा शोध घेतला, पण तिचा काहीच पत्ता लागला नाही. मग त्याने आपल्या सासरच्या मंडळींना कळवले. कुटुंबही घटनास्थळी आले आणि त्यांनी शोध सुरू केला. सखोल शोधानंतरही तारावतीचा ठावठिकाणा न लागल्याने मध्यरात्रीच्या सुमारास डायल ११२ ला कळवण्यात आले. पोलीस पथकाचा भाग असलेले राहुल राज आणि चालक चंद्रशेखर यादव यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. .पोलिसांनी कुटुंबीयांकडून माहिती गोळा केली आणि मोबाईल टॉवरची ठिकाणे व इतर पुराव्यांच्या आधारे मुलीचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान परबत्ता पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बोरवा येथे कथित प्रियकर उत्कर्ष कुमारच्या घरी पोलीस पोहोचले. उत्कर्षला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान तारावतीला राघोपूर बहतारा येथील त्याच्या आईच्या घरी ठेवण्यात आल्याचे त्याने उघड केल्याचे वृत्त आहे..माहिती मिळाल्यानंतर दुसऱ्या डायल-११२ पथकाला कळवण्यात आले. वैशाली चौक पथकाचा भाग असलेले नागेश्वर साह आणि चालक संजय यादव राघोपूर बहतारा येथे पोहोचले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास माहिती मिळाल्यानंतर सुमारे दोन तासांनी नवविवाहित महिलेला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी तिचा कथित प्रियकर उत्कर्ष कुमार यालाही अटक केली. तारावती आणि उत्कर्ष यांना नंतर तपास आणि पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी परबट्टा पोलीस ठाण्यात सोपवण्यात आले..BJP woman leader daughter in law : भाजप महिला नेत्याच्या सुनेने उचलले टोकाचे पाऊल; अंतर्वस्त्रांमध्ये सापडली चिठ्ठी, विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप.पोलीस आणि कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, तारावतीचे लग्नाआधी उत्कर्ष कुमारसोबत प्रेमसंबंध होते. हे तिच्या कुटुंबीयांना माहीत होते, असेही उघड झाले आहे. त्यानंतर त्यांनी तिचे लग्न पिंटू कुमारसोबत लावून दिले. असा आरोप आहे की, तारावतीने रक्षाबंधनाला माहेरी जाणार असल्याची माहिती उत्कर्षला आधीच दिली होती. .चौसा बस स्टँडवर पोहोचल्यानंतर तिने आपल्या पतीला मिठाई आणायला पाठवले. नंतर ती तिच्या कथित प्रियकराच्या बाईकवरून निघून गेली. लग्नानंतर अवघ्या १९ दिवसांनी घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पोलीस सध्या दोन्ही पक्षांची चौकशी करत असून या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.