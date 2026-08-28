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१९ दिवसांपूर्वी लग्न, पती रक्षाबंधनला पत्नीला माहेरी सोडायला निघाला; मिठाई आणायला गेला अन्... नववधू प्रियकरासोबत फरार

Newlywed Wife Escapes With Boyfriend: रक्षाबंधनाच्या दिवशी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीला माहेरी सोडण्यासाठी निघालेला पती मिठाई आणायला गेला. परतल्यानंतर पत्नी गायब असल्याचे त्याच्या लक्षात आले.
Husband Leaves to Buy Sweets, Newlywed Wife Escapes With Lover

Husband Leaves to Buy Sweets, Newlywed Wife Escapes With Lover

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारमधील मधेपुरा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रक्षाबंधनासाठी आपल्या पत्नीला तिच्या माहेरी सोडायला निघालेला एक तरुण मिठाई घेऊन परत आला असता त्याची पत्नी तिथे नसल्याने त्याला धक्काच बसला. खूप शोधाशोध करूनही ती न सापडल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली. तपासात हे एक प्रेमप्रकरण असल्याचे उघड झाले. सुमारे दोन तासांत पोलिसांनी महिलेला शोधून काढले आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी दोघांनाही पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

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